Plzeň - Slavia 3:5. Šlágr plný emocí a gólů! Zářil Chorý, Pražané jdou na první místo

Radost slávistů po Sanyangově gólu v Plzni
Radost slávistů po Sanyangově gólu v PlzniZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík s trenérem Jindřichem Trpišovským po výhře v Plzni
Christos Zafeiris vstřelil pátý gól Slavie v Plzni
Lukáš Červ po pátém inkasovaném gólu od Slavie
Souboj bratranců Lukáše Červa s Davidem Douděrou
Zápas Plzně se Slavií nabídl spoustu vyhrocených momentů
Gólová radost Lukáše Červa
Gesto Tomáše Chorého po druhém gólu v Plzni
36
Fotogalerie
Radek Špryňar
Chance Liga
Loni v létě odešel za lepší výplatou do Edenu, od té doby je na západě Čech zrádcem. Tomáš Chorý odpovídá po svém. Plzeň demoluje, ničí. Speciální zápasy si náramně užívá. V dlouhém nedělním večeru dal na skvostnou bilanci s Viktorií razítko. Válku úžasným výkonem rozhodl dvěma góly. V dosavadních čtyřech zápasech jí nasázel pět branek. Slavia sebrala z bojiště možná nejdůležitější body v ročníku. Vyhrála 5:3 a o dva body vede ligu před Spartou a Jabloncem.

Loňské léto bylo na trase Plzeň – Praha velmi horké. Tomáš Chorý v kanceláři Adolfa Šádka vyslovil přání odejít do Edenu a plnit si tam svoje sny. Logicky to vyvolalo značné vášně. Klub nedovolil útočníkovi natočit rozlučkové video, přátelství s plzeňským bossem se přetrhlo. Vytáhlý kanonýr však v Edenu sebral, po čem toužil, výrazně pomohl Slavii k mistrovskému triumfu, pochodu do Ligy mistrů a ještě stihl dvakrát ve třech utkáních popravit Viktorii. V základní části ji dal tři branky, hlavně v Doosan Areně, v nenávistném prostředí ohromil dvěma góly.

V neděli, víc než rok po úprku, se příběh opakoval. S tribun slyšel hrubé urážky, ale on se v partii, která zejména v prvním poločase nesla znaky čistokrevné války, orientoval naprosto dokonale. Domácí obránci si s ním vůbec nevěděli rady. On kraloval. Vyhrával souboje, na hrotu útoku podržel kupu míčů, soka štval každým pohybem, dotekem, stejně tak fanoušky modročervené armády. Ale především byl u zásadních momentů – jeho podpis měly góly na 2:1 a 4:1.

Právě pro dorážce Zafeirisovy střely zkraje druhého poločasu to vypadalo, že Plzeň je pohřbená. Zničená vlastní naivitou a nekoncentrovaností ve vlastní šestnáctce. Jenže z hrobu povstala díky nevyčerpatelné energii v zásobnících. Po hodině hry vypustil nechytatelnou raketu Červ, o deset minut později dostal arénu do transu na přední tyči Memič. Zničehonic byl obhájce titulu ve vážných problémech. Už vedl jen o chloupek, o jeden gól. A kdyby dva vážné závary skončily v síti Staňka, který dostal překvapivě přednost před Markovičem, mohly se dít ještě veliké věci.

Jenže tohle byl večer dvoumetrového obra, co se občas propůjčí špinavostem. V Plzni si ale nedůstojné věci odpustil, v 84. minutě si na kraji vápna našel balon, počkal na nabíhající protihráče a Zafeiris precizní střelou k tyči poslal zápas do slávistického přístavu.

Dobré je dodat, že první půle se hrála víc než hodinu. Hostující kotel hned na úvod rozjel pyrotechnickou show, všude byl dým a smrad. Rodiče s dětmi se klidili pryč ze svých sedadel, Durosinmi si přetáhl dres před obličej, načež hlavní rozhodčí Jan Beneš zavelel k odchodu do kabin. To se hrálo sotva dvě minuty. Obě jedenáctky se vrátily po necelých deseti minutách. Ihned po opakovaném startu utkání zboural Staněk ve vzdušném souboji Višinského a od té doby se nehrálo, jen válčilo. Beneš udělil celkem osm žlutých karet. A v občasných fotbalových záblescích si Slavia do poločasu vyřídil náskok 3:1. Po přestávce se naštěstí servíroval fotbal. Kvalitní, plný branek. A na konci divokého večera byla podstatně veselejším týmem Slavia s nejlepším mužem zápasu Tomášem Chorým.

Po víkendu před reprezentační pauzou je v čele Chance Ligy o dva body před Spartou a Jabloncem. Poražená Viktoria je zpátky o osm bodů.

KonecLIVE
35

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

