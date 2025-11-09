Plzeň - Slavia 3:5. Šlágr plný emocí a gólů! Zářil Chorý, Pražané jdou na první místo
Loni v létě odešel za lepší výplatou do Edenu, od té doby je na západě Čech zrádcem. Tomáš Chorý odpovídá po svém. Plzeň demoluje, ničí. Speciální zápasy si náramně užívá. V dlouhém nedělním večeru dal na skvostnou bilanci s Viktorií razítko. Válku úžasným výkonem rozhodl dvěma góly. V dosavadních čtyřech zápasech jí nasázel pět branek. Slavia sebrala z bojiště možná nejdůležitější body v ročníku. Vyhrála 5:3 a o dva body vede ligu před Spartou a Jabloncem.
Loňské léto bylo na trase Plzeň – Praha velmi horké. Tomáš Chorý v kanceláři Adolfa Šádka vyslovil přání odejít do Edenu a plnit si tam svoje sny. Logicky to vyvolalo značné vášně. Klub nedovolil útočníkovi natočit rozlučkové video, přátelství s plzeňským bossem se přetrhlo. Vytáhlý kanonýr však v Edenu sebral, po čem toužil, výrazně pomohl Slavii k mistrovskému triumfu, pochodu do Ligy mistrů a ještě stihl dvakrát ve třech utkáních popravit Viktorii. V základní části ji dal tři branky, hlavně v Doosan Areně, v nenávistném prostředí ohromil dvěma góly.
V neděli, víc než rok po úprku, se příběh opakoval. S tribun slyšel hrubé urážky, ale on se v partii, která zejména v prvním poločase nesla znaky čistokrevné války, orientoval naprosto dokonale. Domácí obránci si s ním vůbec nevěděli rady. On kraloval. Vyhrával souboje, na hrotu útoku podržel kupu míčů, soka štval každým pohybem, dotekem, stejně tak fanoušky modročervené armády. Ale především byl u zásadních momentů – jeho podpis měly góly na 2:1 a 4:1.
Právě pro dorážce Zafeirisovy střely zkraje druhého poločasu to vypadalo, že Plzeň je pohřbená. Zničená vlastní naivitou a nekoncentrovaností ve vlastní šestnáctce. Jenže z hrobu povstala díky nevyčerpatelné energii v zásobnících. Po hodině hry vypustil nechytatelnou raketu Červ, o deset minut později dostal arénu do transu na přední tyči Memič. Zničehonic byl obhájce titulu ve vážných problémech. Už vedl jen o chloupek, o jeden gól. A kdyby dva vážné závary skončily v síti Staňka, který dostal překvapivě přednost před Markovičem, mohly se dít ještě veliké věci.
Jenže tohle byl večer dvoumetrového obra, co se občas propůjčí špinavostem. V Plzni si ale nedůstojné věci odpustil, v 84. minutě si na kraji vápna našel balon, počkal na nabíhající protihráče a Zafeiris precizní střelou k tyči poslal zápas do slávistického přístavu.
Dobré je dodat, že první půle se hrála víc než hodinu. Hostující kotel hned na úvod rozjel pyrotechnickou show, všude byl dým a smrad. Rodiče s dětmi se klidili pryč ze svých sedadel, Durosinmi si přetáhl dres před obličej, načež hlavní rozhodčí Jan Beneš zavelel k odchodu do kabin. To se hrálo sotva dvě minuty. Obě jedenáctky se vrátily po necelých deseti minutách. Ihned po opakovaném startu utkání zboural Staněk ve vzdušném souboji Višinského a od té doby se nehrálo, jen válčilo. Beneš udělil celkem osm žlutých karet. A v občasných fotbalových záblescích si Slavia do poločasu vyřídil náskok 3:1. Po přestávce se naštěstí servíroval fotbal. Kvalitní, plný branek. A na konci divokého večera byla podstatně veselejším týmem Slavia s nejlepším mužem zápasu Tomášem Chorým.
Po víkendu před reprezentační pauzou je v čele Chance Ligy o dva body před Spartou a Jabloncem. Poražená Viktoria je zpátky o osm bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu