Liberec dostal dvě červené karty a podlehl Teplicím. Artis má historicky první bod
Druhé kolo Chance Ligy odstartovala páteční předehrávka, ve které Sparta na domácím trávníku porazila Zlín 3:1. Sobotní šlágr ovládla Slavia, když smetla Baník na jeho hřišti 4:0. Teplice uspěly v Liberci, jenž dohrával po dvou červených kartách v devíti. Historicky první bod v nejvyšší soutěži získali hráči Artisu za remízu se Slováckem. V neděli jsou na programu souboje Olomouce s Boleslaví, Bohemian s Hradcem a Pardubic s Jabloncem. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Sparta - Zlín 3:1
Sparta porazila Zlín 3:1 a poprvé v sezoně bodovala. Domácí poslal do vedení Andrew Irving, jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy, krátce nato se však poprvé ve sparťanském dresu trefil debutující Jonatan Brunes a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Více o zápasu ZDE >>>
Baník - Slavia 0:4
Podrobnosti připravujeme.
Liberec - Teplice 0:1
Podrobnosti připravujeme.
Slovácko - Artis 1:1
Podrobnosti připravujeme.
Základní část - 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|12
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|13
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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