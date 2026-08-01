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Liberec dostal dvě červené karty a podlehl Teplicím. Artis má historicky první bod

Petr Hodouš byl proti Teplicím vyloučen
Petr Hodouš byl proti Teplicím vyloučenZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Gólová radost hráčů Artisu
Lukáš Mareček a jeho radost
Hráči Slovácka se radují z gólu proti Artisu
Gólová radost hráčů Teplic
Lukáš Mareček poslal Teplice do vedení
Hráči Slovácka se radují z gólu proti Artisu
Andrej Stojčevski ze Slovácka
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iSport.cz
Chance Liga
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Druhé kolo Chance Ligy odstartovala páteční předehrávka, ve které Sparta na domácím trávníku porazila Zlín 3:1. Sobotní šlágr ovládla Slavia, když smetla Baník na jeho hřišti 4:0. Teplice uspěly v Liberci, jenž dohrával po dvou červených kartách v devíti. Historicky první bod v nejvyšší soutěži získali hráči Artisu za remízu se Slováckem. V neděli jsou na programu souboje Olomouce s Boleslaví, Bohemian s Hradcem a Pardubic s Jabloncem. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Sparta - Zlín 3:1

Sparta porazila Zlín 3:1 a poprvé v sezoně bodovala. Domácí poslal do vedení Andrew Irving, jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy, krátce nato se však poprvé ve sparťanském dresu trefil debutující Jonatan Brunes a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Více o zápasu ZDE >>>

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Sparta – Zlín 3:1. Pražané mají první výhru v sezoně, Brunes se uvedl premiérovým gólem • isportTV

Baník - Slavia 0:4

Podrobnosti připravujeme.

Liberec - Teplice 0:1

Podrobnosti připravujeme.

Slovácko - Artis 1:1

Podrobnosti připravujeme.

Základní část - 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Teplice22004:16
3Ml. Boleslav11004:23
4Zbrojovka11003:13
5Hr. Králové11002:13
6Jablonec11002:13
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Artis20113:51
11Slovácko20112:61
12Olomouc10011:20
13Pardubice10011:20
14Bohemians10011:30
15Plzeň10011:30
16Zlín20021:40
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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