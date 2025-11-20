Vršovické derby pojedenácté v řadě pro Slavii, Kozel vs. Hyský. Rozstřílí se Sparta?
Už jen čtyři kola chybí do konce podzimní části české nejvyšší fotbalové soutěže, 16. hrací víkend rozebrali ve Footcast Preview David Sobišek, Jakub Podaný a bývalý brankář Olomouce, Slavie, Bohemky nebo třeba skotských Hearts Zdeněk Zlámal.
Velmi sledovaný zápas uvidí diváci ve Vršovicích. Slavia přivítá Bohemians a „klokani“ mohou jen překvapit. „Myslím si, že hosté začnou pozvolněji a ne tak aktivně jako před měsícem na Spartě. Na hrotu bude znovu Jusúf, ačkoliv dal v lize jen dvě branky. Jeho figuru a schopnosti zády k bráně Bohemka využije, aby si obrana odfrkla. Slavia odehrála v Plzni výtečný zápas a to ti na sebevědomí pomůže, i když soutěž přerušila reprezentační přestávka. Tomáš Chorý odehrál v Doosan aréně velký zápas, stejně jako s Gibraltarem a na klokany bude platit. Slavia vyhraje i pojedenácté za sebou,“ řekl k vršovickému derby bývalý brankář obou rivalů Zdeněk Zlámal.
„Sparta má největší problémy v ofenzivě, což přiznal i trenér Priske a podle mě pražanům hodně prospěje návrat Lukáše Haraslína. Kapitán týmu chyběl několik zápasů a na poslední třetině hřiště umí udělat rozdíl. Z jeho návratu bude těžit Jan Kuchta, kterému se proti Bolce daří. V patnácti zápasech jí nasázel 9 branek a je to jeho nejoblíbenější soupeř na ligové úrovni. Mladá Boleslav uhrála na Dukle tři body a čisté konto. Sestava bude stejná a domácí musí být vzadu obezřetnější a nebát se balon nahodit do prostoru na rychlostní kraje. Čekám gólový zápas,“ míní k utkání mezi Mladou Boleslaví a Spartou David Sobišek.
V neděli diváci uvidí atraktivní duel mezi Jabloncem a Plzní. Půjde také o střet dvou zajímavých trenérských osobností - Luboše Kozla a Martina Hyského. „Jablonec půjde do těžkého zápasu bez vykartovaného kapitána Nemanji Tekijaškiho a to je velký problém. Do defenzivní trojky se znovu zatáhne Cedidla a Pantalon se přesune na středního stopera. Plzni se vrací do sestavy Adu a uvidíme, jestli nebude fit i Matěj Vyda. Trenér Martin Hyský by mohl mít na dostřídání víc variant. Viktoriáni musí zlepšit defenzivu. Soupeři si proti nim vytvářeli dost možností a Jablonec je umí využít,“ avizuje před nedělním šlágrem Jakub Podaný.
Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport v 17.30. Reprízy jsou v programu v pátek od 18.00, v sobotu ve 12.00 a v neděli od 14.30.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu