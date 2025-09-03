Filmový Grundza čistí Ústí. Herec se objevil na dresech, fotbalisté vyrazili do ghetta
Ani v 8. kole Chance Národní Ligy fotbalisté Ústí nad Labem nepředstavili oficiální dresy. Naopak pokračují v uklízecí kampani. Proto tentokrát jejich trikoty odkazovaly na Marka Milka, alias filmového Grundzu ze snímků Párty Hárd nebo Na Plech z dílny režiséra Martina Pohla, také známého jako kontroverzního rappera Řezníka. Popkulturní fenomén se totiž zapojil do uklízení tamních ulic. Jenže nastává otázka: dočkáme se vůbec skutečných dresů v podání druholigového nováčka?
Příběh pokračuje. Klub navazuje na myšlenku „Ústí čisté jako Los Santos,“ fiktivního města z počítačové hry GTA. Logo z této herní série na dočasném reflexivně zeleném dresu nyní doprovázel nápis: „Já už uklízím, přidej se i ty!“ právě s podobiznou herce Grundzy, jenž se prezentuje také jako DJ a kuchař. V minulém domácím utkání s Artisem se objevil dokonce na hřišti v rámci poločasového programu, kdy chytal penalty místním klubovým moderátorkám. Vizuální kontrast nemohl být větší…
Fotbalisté mezitím několikrát vyrazili do terénu. Začali v centru, pak se ale přesunuli do vyloučené lokality Předlice, kterou ovládli obchodníci s chudobou a spekulanti. V kdysi výstavní čtvrti, v níž žili před válkou čeští Němci, dnes platí zákon ulice. „Jezdím tudy každý den,“ řekl brankář Tomáš Grigar. Leží zde totiž sjezd z dálnice D8.
„Ale neprocházel jsem to tu, vždy zůstávám na jistotu v autě,“ zadržoval lehký úsměv. „Strach nemám,“ doplnil. Tiskový mluvčí a stand-up komik Daniel Ferenc v klubovém videu potom Grigara poškádlil: ´Je horší uklízet tady, nebo hrát za Teplice?´ „Stoprocentně uklízet,“ vypálil člen Klubu ligových brankářů.
O pár dní později Ústečtí odklidili šance Českých Budějovic na bodový zisk před slušivou návštěvou 2 344 diváků. Druholigový nováček baví, patnáct bodů po osmi kolech a průběžné 5. místo je nad očekávání.
A zrovna, když se v nedělním podvečeru rozsvítila na stadionu světla, rozhodl hlavou z rohového kopu stoper Seydil Touré. Doteď žil v Londýně, prošel Charltonem či Oxfordem a je potomkem české matky a senegalského otce. Do Česka jezdil jen na prázdniny, část rodiny má na Moravě.
„Žádný zápas české ligy jsem nikdy neviděl. V Anglii se nevysílá. Ale pamatuji si některé kluby z evropských pohárů, sledoval jsem například Slavii s Arsenalem v Evropské lize,“ prohodil výbornou češtinou, byť mu někdy do řeči ovlivněné přízvukem skočilo nějaké to anglické slovíčko.
Koukám na míče... Selecty!
Nevšedního marketingu ani výstředního projevu svého nového klubu si na sociálních sítích dosud nevšiml, na rozdíl od Antonína Fantiše, jehož bývalí spoluhráči z rumunského Voluntari severočeský celek na internetu zaznamenali. A kdy spatříme standardní dresy? Soutěžní regule konkrétní pravidla neurčují, jen má být zřetelně vidět číslo na zádech a nesmějí se barevně plést se soupeřovými.
„Hodinu před zápasem nám je vždycky přinesou. Netuším, kolik jich ještě bude. Už bych chtěl mít svůj vlastní s číslem a jménem,“ tvrdil talentovaný odchovanec Vojtěch Čítek. „Nemáme vliv na to, co na nich bude. Vyfotím je pro kamarády, co nám to zase nachystali, ale ve finále o tom nerozhodujeme,“ navázal Antonín Fantiš.
Hráče v Ústí neškádlí jen dresy, ale rovněž vyvinuté klubové moderátorky. „Koukám jen na míče… Selecty!“ vyprskl se smíchem na začátku sezony aktuálně zraněný Tomáš Vondrášek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|8
|6
|0
|2
|16:9
|18
|2
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|3
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|4
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|5
Ústí
|8
|5
|0
|3
|17:12
|15
|6
Baník B
|7
|4
|2
|1
|15:8
|14
|7
Artis
|7
|4
|1
|2
|10:12
|13
|8
Slavia B
|8
|4
|0
|4
|17:9
|12
|9
Příbram
|8
|4
|0
|4
|11:15
|12
|10
Jihlava
|8
|3
|2
|3
|10:8
|11
|11
Sparta B
|8
|3
|0
|5
|6:13
|9
|12
Č. Budějovice
|8
|2
|2
|4
|8:17
|8
|13
Prostějov
|8
|2
|1
|5
|7:12
|7
|14
Chrudim
|7
|1
|2
|4
|9:17
|5
|15
Vlašim
|8
|1
|1
|6
|9:15
|4
|16
Kroměříž
|7
|0
|0
|7
|6:17
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup