ONLINE: Ústí - Zbrojovka. Nováček se výsledkově trápí, překvapí doma favorita?

Zbrojovka v MOL Cupu vyřadila Teplice
Zbrojovka v MOL Cupu vyřadila TepliceZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Chance Národní Liga
O víkendu je na programu dvanácté kolo Chance Národní Ligy. Hned v pátek ho v 17.30 odstartuje atraktivní souboj v Ústí nad Labem, kam vyráží jeden z favoritů na titul, Zbrojovka Brno. Do akce jdou také České Budějovice, které doma proti Příbrami chtějí protrhnout sérii čtyř porážek. Všechna utkání Chance Národní Ligy sledujte v ONLINE přenosech na iSportu.

Chance Národní Liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka1081126:1025
2Táborsko1181221:1025
3Opava1064018:622
4Artis1163217:1221
5Žižkov1162316:1220
6Baník B1153320:1318
7Ústí1152420:1617
8Slavia B1151521:1216
9Prostějov1142513:1514
10Příbram1041511:1813
11Jihlava1133513:1412
12Chrudim1125413:2011
13Sparta B103076:229
14Č. Budějovice112279:228
15Vlašim1114611:177
16Kroměříž1110109:253
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

