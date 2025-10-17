Předplatné

ONLINE: Artis chce tlačit na čelo druhé ligy, Dynamo v Jihlavě. V akci rezerva Sparty

Fotbalisté Artisu slaví
Fotbalisté Artisu slaví
Chance Národní Liga
Druhá nejvyšší fotbalová liga pokračuje 13. kolem. V Jihlavě o body bojují České Budějovice, Prostějov zase hostí rezervu pražské Sparty. Artis se v Příbrami chce opět těsně dotáhnout na čelo druholigové tabulky. Povede se mu to? Sledujte ONLINE přenosy všech duelů kola na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka1191127:1028
2Táborsko1291227:1128
3Artis1273220:1324
4Opava1164118:722
5Žižkov1262417:1820
6Slavia B1261523:1319
7Baník B1253421:1518
8Ústí1252520:1717
9Prostějov1242614:1814
10Chrudim1235416:2214
11Příbram1141611:2013
12Jihlava1233613:1712
13Č. Budějovice1232711:2211
14Vlašim1224614:1710
15Sparta B113088:259
16Kroměříž12201010:256
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
