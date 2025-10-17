Předplatné

ONLINE: Artis se tlačí na čelo, Sparta B opět vede. Opava – Ústí 3:3, výhra Dynama

Fotbalisté Artisu slaví
Fotbalisté Artisu slavíZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Vukadin Vukadinovič (Artis) v zápase proti Příbrami
Roman Mokrovics oslavil gól v Prostějově jako Cristiano Ronaldo
Roman Mokrovics oslavil gól v Prostějově jako Cristiano Ronaldo
Roman Mokrovics oslavil gól v Prostějově jako Cristiano Ronaldo
Roman Mokrovics oslavil gól v Prostějově jako Cristiano Ronaldo
Kapitán Sparty B Matyáš Jedlička v akci proti Prostějovu
Druhá nejvyšší fotbalová liga pokračuje 13. kolem. České Budějovice porazily díky brance Jiřího Skaláka Jihlavu 1:0, ačkoli dohrávaly bez vyloučeného Mamadou Koneho. Opava jen remizovala s Ústím 3:3, ačkoli byla díky hattricku El Hadji Ndiayeho blízko vítězství. Radost ji zkazil David Černý, který srovnal z penalty v 85. minutě. Prostějov hostí rezervu pražské Sparty. Artis se v Příbrami chce opět těsně dotáhnout na čelo druholigové tabulky. Povede se mu to? Sledujte ONLINE přenosy všech duelů kola na iSportu.

LIVE
01Detail
LIVE
33Detail
LIVE 2. kolo
12Tipsport1641,28Detail
LIVE 2. kolo
00Tipsport71,63,2Detail
LIVE
--Tipsport1.364.697.38Detail
LIVE
--Tipsport1.873.473.83Detail
LIVE
--Tipsport1.454.396.03Detail
LIVE
--Tipsport3.183.32.13Detail
#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka1191127:1028
2Táborsko1291227:1128
3Artis1273220:1324
4Opava1265121:1023
5Žižkov1262417:1820
6Slavia B1261523:1319
7Baník B1253421:1518
8Ústí1353523:2018
9Prostějov1242614:1814
10Chrudim1235416:2214
11Č. Budějovice1342712:2214
12Příbram1141611:2013
13Jihlava1333713:1812
14Vlašim1224614:1710
15Sparta B113088:259
16Kroměříž12201010:256
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
