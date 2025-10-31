Předplatné

ONLINE: rezerva Sparty vyráží do Jihlavy, v Prostějově se představí Příbram

Šmiga, útočník Příbrami, slaví gól proti béčku Sparty
Šmiga, útočník Příbrami, slaví gól proti béčku Sparty
Chance Národní Liga
Chance Národní Liga má na programu své 15. kolo. Zbrojovka hraje proti Kroměříži, Artis na Žižkově. Už v pátek čelí sparťanská rezerva Jihlavě, do Prostějova zase přijede Příbram. Sledujte všechny zápasy kola v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka14112132:1135
2Táborsko14102231:1232
3Opava1366121:1024
4Artis1373320:1424
5Slavia B1572626:1623
6Žižkov1472519:2123
7Ústí1563628:2321
8Příbram1462614:2120
9Baník B1453623:2318
10Č. Budějovice1452713:2217
11Chrudim1436517:2615
12Sparta B1450912:2715
13Prostějov1442815:2114
14Jihlava1434713:1813
15Vlašim1424815:2010
16Kroměříž14311011:2510
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
