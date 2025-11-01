Předplatné

ONLINE: Fulham - Wolves. Dočká se konečně Krejčí první výhry v anglické lize?

Ladislav Krejčí se aktivně podílel na pohárové výhře Wolves nad Evertonem (2:0)
Ladislav Krejčí se aktivně podílel na pohárové výhře Wolves nad Evertonem (2:0)Zdroj: Profimedia.cz
Wolves nezvládli přestřelku s Chelsea, Ladislav Krejčí (vlevo) odehrál poločas
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Krejčí v dresu Wolverhamptonu, kde by si měl vydělat 64 milionů korun ročně.
Krejčí v dresu Wolverhamptonu, kde by si měl vydělat 64 milionů korun ročně.
Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu během utkání s Brightonem
Ladislav Krejčí se aktivně podílel na pohárové výhře Wolves nad Evertonem (2:0)
18
Fotogalerie
iSport.cz
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Čekání na první výhru se protahuje… Dočkají se fotbalisté Wolves s českým reprezentantem Ladislavem Krejčím v 10. kole anglické Premier League na hřišti Fulhamu? Zatím „vlci“ zapsali pouze dva body a patří jim poslední příčka. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Premier League 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal971116:322
2Bournemouth953116:1118
3Tottenham952217:717
4Sunderland952211:717
5Manchester City951317:716
6Manchester Utd.951315:1416
7Liverpool950416:1415
8Aston Villa94329:815
9Chelsea942317:1114
10Crystal Palace934212:913
11Brentford941414:1413
12Newcastle93339:812
13Brighton933314:1512
14Everton93249:1211
15Leeds93249:1411
16Burnley931512:1710
17Fulham92259:148
18Nottingham Forest91265:175
19West Ham91177:204
20Wolves90277:192
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů