Zabere Slavia po třech remízách? Bude Hyský stoprocentní? A gólové žně v Karviné
Na začátku listopadu nás čeká 14. kolo české nejvyšší fotbalové soutěže a to si ve studiu Footcast Preview rozebrali David Sobišek, Jakub Podaný a velký slávistický fanoušek Jakub „Kalkulátor“ Kvášovský.
„Hra Slavie má svoje mezery a často se uchyluje k nakopávaným míčům. Vlastně mi teď její fotbal nedělá moc radost. Ofenzivní hráči nemají ideální formu, alespoň že obrana hraje solidně. Posily se prakticky neprosazují, přitom Cham, když přijde do utkání, ukáže záblesky geniality. Jen asi ještě nemá optimální zápasovou kondici. Každopádně doma proti Baníku to musíme zvládnout, ačkoliv Ostravané předvedli v Plzni zajímavý výkon. Nebude to žádný válec, ale výhra 1:0 nebo 2:0,“ říká ke šlágru kola lovec Jakub Kvášovský.
Dost možná nejgólovější utkání z kola by se mohlo odehrát v Karviné, kam vyrazí fotbalisté pražské Sparty. „Obecně jsou jejich vzájemné duely přestřelky. Z posledních deseti zápasů padlo tři a více branek v devíti případech a nejinak to bude i teď v neděli. Karviná pokračuje v dobrých výkonech i výsledcích pod Markem Jarolímem a hráči v ofenzivě sbírají body, ať je to Gning, Singhateh nebo Samko. Sparta si pojede pro tři body a myslím si, že nositelé produktivity se proti Bohemce v dohrávce rozjeli. Na toto utkání se moc těším,“ prozradil k utkání mezi Karvinou a Spartou Jakub Podaný.
„Pardubice se sehrávají, byla to otázka času a do skvělé střelecké formy se dostává Vojtěch Patrák, který dal už sedm branek a další může přidat do sítě Dukly. Ta je venku nejhorším týmem soutěže a podle mě odjede z Pardubic s prázdnou. Plzeň čeká náročné utkání v Teplicích. Skláři vytunili obranu, nedostávají góly a Trmal čape jak čaroděj. Na Stínadlech čeká Viktorku těžká šichta. Doporučovat dvojku je pro mě těžké sousto, radši bych z tipu utekl sázkou na maximálně dva góly v utkání,“ predikuje další ligové zápasy David Sobišek.
Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport v 17.50. Reprízy jsou na programu v pátek od 19.00, v sobotu ve 12.30 a v neděli od 14.30.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu