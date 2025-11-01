Předplatné

Zabere Slavia po třech remízách? Bude Hyský stoprocentní? A gólové žně v Karviné

Video placeholder
Footcast Preview s Kalkulátorem: Uspěje Sparta v Karviné? • Zdroj: isport.tv
Sudí Lukáš Nehasil po zásahu videa ruší gól v duelu Sparta - Bohemians
Sparta se po výhře nad Bohemians vrací na první místo tabulky
Jan Kuchta si zahrál na sudího a svůj gól si sám uznal, VAR ale odhalil těsný ofsajd
David Sobišek
Chance Liga
Na začátku listopadu nás čeká 14. kolo české nejvyšší fotbalové soutěže a to si ve studiu Footcast Preview rozebrali David Sobišek, Jakub Podaný a velký slávistický fanoušek Jakub „Kalkulátor“ Kvášovský. 

„Hra Slavie má svoje mezery a často se uchyluje k nakopávaným míčům. Vlastně mi teď její fotbal nedělá moc radost. Ofenzivní hráči nemají ideální formu, alespoň že obrana hraje solidně. Posily se prakticky neprosazují, přitom Cham, když přijde do utkání, ukáže záblesky geniality. Jen asi ještě nemá optimální zápasovou kondici. Každopádně doma proti Baníku to musíme zvládnout, ačkoliv Ostravané předvedli v Plzni zajímavý výkon. Nebude to žádný válec, ale výhra 1:0 nebo 2:0,“ říká ke šlágru kola lovec Jakub Kvášovský.

Dost možná nejgólovější utkání z kola by se mohlo odehrát v Karviné, kam vyrazí fotbalisté pražské Sparty. „Obecně jsou jejich vzájemné duely přestřelky. Z posledních deseti zápasů padlo tři a více branek v devíti případech a nejinak to bude i teď v neděli. Karviná pokračuje v dobrých výkonech i výsledcích pod Markem Jarolímem a hráči v ofenzivě sbírají body, ať je to Gning, Singhateh nebo Samko. Sparta si pojede pro tři body a myslím si, že nositelé produktivity se proti Bohemce v dohrávce rozjeli. Na toto utkání se moc těším,“ prozradil k utkání mezi Karvinou a Spartou Jakub Podaný.

„Pardubice se sehrávají, byla to otázka času a do skvělé střelecké formy se dostává Vojtěch Patrák, který dal už sedm branek a další může přidat do sítě Dukly. Ta je venku nejhorším týmem soutěže a podle mě odjede z Pardubic s prázdnou. Plzeň čeká náročné utkání v Teplicích. Skláři vytunili obranu, nedostávají góly a Trmal čape jak čaroděj. Na Stínadlech čeká Viktorku těžká šichta. Doporučovat dvojku je pro mě těžké sousto, radši bych z tipu utekl sázkou na maximálně dva góly v utkání,“ predikuje další ligové zápasy David Sobišek. 

Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport v 17.50. Reprízy jsou na programu v pátek od 19.00, v sobotu ve 12.30 a v neděli od 14.30.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1393125:1230
2Jablonec1384118:828
3Slavia1376022:827
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

