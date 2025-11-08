Předplatné

ONLINE: Artis - Slavia B 0:1. Chrudim remizovala s Prostějovem, Baník porazil Kroměříž

Hráči Artisu Brno se radují z gólu
Hráči Artisu Brno se radují z góluZdroj: FB / Artis Brno
Fotbalisté druholigové Kroměříže
Hráči Chrudimi před utkáním Chance Národní Ligy
Antonín Vaníček z Dynama v souboji s opavským Jaromírem Srubkem
České Budějovice po porážce s Opavou přišly o vítěznou sérii
Jiří Skalák se snaží odcentrovat
Lukáš Rajtmajer z Českých Budějovic u míče
Daniel Šmiga z Příbrami slaví gól proti Viktorii Žižkov
Sobotní program 16. kola fotbalové Chance Národní Ligy má na programu opět tři utkání. Chrudim na svém hřišti remizovala s Prostějovem 2:2. Nováček z Kroměříže znovu prohrál, tentokrát podlehl rezervě Baníku 0:2. Artis vyrukuje do zápasu proti béčku pražské Slavie. Táborsko v pátek porazilo 2:0 Jihlavu, Dynamo padlo s Opavou 0:1. Příbram pak zásluhou Daniela Šmigy předčila Viktorii Žižkov. Všechna utkání druhé ligy sledujte ONLINE na webu iSport.

Fotbalisté Chrudimi v 16. kole druhé ligy remizovali doma 2:2 s Prostějovem, přestože čtvrt hodiny před koncem vedli o dvě branky. Ani jeden z nových trenérů si tak neodbyl vítěznou premiéru.

Chrudim po minulém kole odvolala trenéra Papouška, jehož na lavičce nahradil Kulič. V Prostějově skončil kouč Weber, v závěrečném podzimním utkání vedl mužstvo sportovní ředitel Balcárek.

Východočeši vedli ve 49. minutě 2:0 po dvou trefách záložníka Schöna. Vzápětí však domácí oslabil po druhé žluté kartě Kejř a hosté v závěru srovnali. Nejprve se hlavou prosadil Šindelář a v 87. minutě uzavřel skóre Habusta. Prostějov je v neúplné tabulce dvanáctý o skóre před dnešním soupeřem.

Táborsko přezimuje na druhém místě

Táborsko v pátek porazilo 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistilo druhou příčku v tabulce. Do vedení ho poslal už ve čtvrté minutě po dlouhém autovém vhazování Heppner. Pojistku přidal v nastavení Šplíchal. Jihočeši prodloužili ligovou sérii neporazitelnosti na 11 utkání. Jihlava je v neúplné tabulce jedenáctá.

Na třetí místo se posunula Opava, o jejímž triumfu 1:0 v Českých Budějovicích rozhodl v 63. minutě gólovým volejem Papalelé. Dynamo zaváhalo po čtyřech vítězstvích a je desáté.

Jediná branka stačila i Příbrami, která zakončila podzim pěti zápasy bez porážky. Středočeši dnes doma zdolali Žižkov díky výstavní Šmigově střele zpoza vápna. Příbram poskočila na pátou pozici, Viktoria je sedmá.

Po víkendovém programu začne druhé nejvyšší soutěži zimní pauza, která potrvá do druhé poloviny února.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka15122137:1338
2Táborsko16113235:1436
3Opava1577124:1228
4Artis1483324:1427
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1572626:1623
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1563628:2321
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B15501012:3115
15Vlašim1524915:2110
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

