Brabec odchází do 12. týmu druhé ligy z pražské Sparty, kde vedl výběr do 19 let. Na Letné, kde Brabec v roce 2010 slavil jako hráč titul po předchozích dvou se Slavií, ho vystřídá Havlíček.

Brabcův novým tým v neděli vybojoval teprve druhé vítězství v sezoně (3:0 nad Sokolovem), po deseti zápasech má na kontě deset bodů a drží se jen o tři nad pásmem sestupu. Brabcovými asistenty budou Brožek, pod jehož vedením tým získal osm bodů, a Vasil Boev.