Melichárek po odchodu z Brna: Nekončím! Ve hře je i Švédsko

Tři a půl roku byl Dušan Melichárek jedničkou Zbrojovky a jednou z tváří klubu. Zažil v Brně leccos, i po sestupu mu zůstal věrný. Nepovedený podzim však vyústil v rozchod, z brankáře bude od ledna volný hráč. Kariéru rozhodně nebalí, nabídky se mu sbíhají. A podle všeho si sportovně dokonce polepší. Už žádná druhá liga…





Jak došlo k tomu, že jste ve Zbrojovce skončil?

„Přišli za mnou z klubu s tímto návrhem. Já sám jsem po posledním zápase s Vlašimí (1:2) začal přemýšlet nad stejnou věcí. Vzal jsem si čtrnáct dní na rozmyšlenou. Byl jsem nespokojený s podzimem. Sedli jsme si nad tím a nakonec se dohodli asi k úplné spokojenosti všech stran.“





Čekal jste od první poloviny víc?

„Nemyslel jsem si, že budeme jenom vyhrávat. Ale čekal jsem, že budeme mít víc bodů. V tabulce jsme sedmí, každý za to nese část zodpovědnosti. Trenér, vedení, hráči. Takže i já. Neměli jsme výsledky, něco se z toho muselo vyvodit. Tohle bylo jedno z řešení. Končím, ale nedělám si z toho těžkou hlavu. Něco skončilo, něco jiného může začít. Nerozešli jsme se ve zlém.“





Má ještě Brno reálnou šanci na postup?

„Určitě. Týmy ze špice budou taky ztrácet. Rozhodně bych neřekl, že už Zbrojovka nemůže postoupit. Ale tohle už není moje starost.“





Kdo konkrétně vám sdělil, že se s vámi nepočítá?

„Postupně jsem mluvil s trenérem Šustrem, manažerem Požárem a nakonec jsem se dostal k majiteli Bartoňkovi. Tři lidi, tři různé názory. Každý říkal něco jiného. (úsměv) Těžko z toho vydedukovat, kdo měl rozhodující slovo. Nepídil jsem se po důvodech. Začal jsem se starat o to, abychom se úspěšně dohodli na ukončení smlouvy.“





Co s vámi bude dál?

„Klub mi nadhodil, že má možnost mi sehnat jiné angažmá, ale to jsem odmítl. Nějaké nabídky se objevily, z české ligy i ze zahraničí. Není to ještě nic konkrétního, tak uvidíme. Jsem zdravý, mám motivaci chytat dál. Chci pokračovat.“