Startuje druhá liga: poprvé bude baráž, kdo má postupové ambice? | iSport.cz

Zbývá odehrát čtrnáct kol: první je na programu od soboty, poslední 25. května. Do první ligy přímo postoupí vítěz FNL, druhý a třetí půjdou do baráže. Druhý tým FNL se střetne s patnáctým z první ligy, třetí tým FNL se čtrnáctým z první ligy. Hrát se bude pohárovým systémem na dva zápasy v tomto pořadí:

- třetí tým FNL vs. čtrnáctý z první ligy a patnáctý z první ligy vs. druhý z FNL (29. května)

- následovat budou odvety v opačném gardu (3. června)