Prvoligové Budějovice: Vzorem pro trenéra je Slavia, Sivok je vítaný | iSport.cz

Postup? Jaro zlomilo prokletí

„Důvod postupu je jasný: povedlo se jaro, což se nám dva roky předtím nedařilo. Když vezmu úplně první rok po sestupu, tak jsme se zorientovávali, měli problémy sami se sebou v patnáctičlenné tabulce, byla tam i výměna trenéra. Pak jsme měli dvě nepovedená jara, což bylo velké téma i letos. Prospělo nám zimní soustředění v Chorvatsku: příprava ve druhé lize je dlouhá a my potřebovali něco opravdu změnit. V Chorvatsku jsme potkali výborné soupeře a taky nám to ukázalo, že tým má před jarem sílu.“

Kouč Horejš? Náročný na sebe i hráče

„David Horejš je trenérem Dynama od října 2015 a je potřeba upřímně a objektivně říct, že jednou určitě, možná dvakrát, na takových pomyslných přístrojích ležel. Ale věřili jsme mu: vím, jak pracuje a jak je náročný sám na sebe i na hráče. To byl ten zásadní bod, který mě přesvědčil. Vyrůstali jsme spolu a studovali spolu profilicenci, takže vím, jak David přemýšlí. Do klubové koncepce zapadá svými schopnostmi a vlastnostmi: chce se vzdělávat, je hladový a chce se zlepšovat, což vyžaduje i po hráčích.“

Příští sezona? Nechceme být otloukánek

„Úkol pro léto je evidentní: potřebujeme o hodně posílit, a aby celý klub pracoval na nějaké metě, je potřeba to ještě zvednout a přidat na tempu. Myslím, že nějaký základ kádru máme, ale myslet si, že s jeho nynějším stavem to zvládneme i v lize, by bylo naivní. Kromě toho jednáme o rozpočtu. Dobré je – pro mě překvapivě – že tu jsou značky a firmy, které mají chuť být pro Dynamo partnerem a mohou nám pomoct navýšit rozpočet. Nechceme být otloukánek, který za rok z ligy zase spadne.“

Žhavé zboží Ledecký? Nabídky zvážíme

„David Ledecký s námi nedávno podepsal smlouvu do roku 2022. Je to odměna za jeho práci. Moc nám pomohl, troufnu si tvrdit, že tohle byla trefa opravdu do černého: je to nejlepší střelec soutěže. Má platnou smlouvu, ale abych říkal, že tady zůstane ať se děje, co se děje… Budeme rádi, pokud zůstane, ale jestli přijde nabídka, která bude stát za to, zvážíme ji. Loni jsme lámali rukama, když odešli Mashike s Peškem, a taky jsme to nějak zvládli. Nebudu dělat ramena, že jsme v pozici, kdy nemusíme prodávat.“

Návrat Sivoka? Jsme ve spojení

„Tomáš si postavil barák na Hluboké a všichni předpokládáme, že se bude někdy chtít vrátit domů. Jestli to bude letos v létě, za rok nebo za tři, to neumím říct. Tomáš ví, že je u nás vítaný. Je to odchovanec Dynama, vždycky se k němu hlásil a pochopitelně by nám sportovně i marketingově obrovsky pomohl. Myslím, že letos ještě dostane odněkud nabídku, na kterou uslyší, a zůstane v zahraničí. To ale neznamená, že to vzdáme: pokud bude jakákoliv šance ho získat, budeme o to bojovat. Jsme ve spojení.“

Hokejové město? Lidi můžou přijít i k nám

„Budějovice jsou hokejovější město, ale rozhodně neuvažuju ve stylu pojďme sebrat hokeji lidi. Vůbec nejsme nepřející, sám na zimák chodím a klukům přeju. Ten příběh určitě spočívá v záchraně hokeje ve městě jako takového: byl v Budějovicích na pokraji smrti a nějak se to tady zachránilo… V tomhle asi nejsme schopní mu konkurovat. Hokej je v tomto městě opravdu lidová zábava, ale víme, že lidi dostaneme na stadion jen tím, že budeme hrát první ligu a budeme ji hrát dobře. Je to jen na nás.“

očima kouče

David Horejš, trenér Českých Budějovic

Inspiruje mě Slavia

„Návratem do ligy se mi splnil sen. Budeme chtít navázat na končící sezonu, v které jsme myslím hráli velmi atraktivní a kombinační fotbal. S aktivní obranou a vysunutým presinkem, k čemuž jsme hodně doplňovali kádr. Dneska se bez toho hrát nedá – když se podíváte na týmy jako Liverpool nebo Tottenham, praktikují to. Nebo Slavia: to, co tam předvedl Jindra Trpišovský… Samozřejmě možnosti Slavie jsou asi úplně jinde, ale pro mě osobně je to fotbal, který se mi strašně líbí. Jednou bychom chtěli taky takhle hrát. Víme, že nás nečeká moc dlouhá dovolená a že musíme tým posílit. Ale věřím, že se nám to povede a že liga nebude v Budějovicích jen na rok, ale na delší dobu.“