Paukner: Zatáhl jsem za brzdu. Majitel Dukly nastínil škrty a nový začátek | iSport.cz

Dejvický kopec zažívá fotbalovou revoluci. Po pádu z FORTUNA:LIGY vyklízí kancelář výkonný ředitel Michal Šrámek, sportovní ředitel Günter Bittengel jde k mládeži a škrtá se v rozpočtu. To hlavní se ale nemění: majitelem Dukly zůstává Petr Paukner, jenž do ní od léta 2013 nalil přes čtvrt miliardy korun. V rozhovoru mluví o své nejisté investici, o (ne) sloučení se Žižkovem či o možnosti hrát mimo Julisku.

Co rozhodlo o tom, že v Dukle pokračujete? Srdce?

„To taky, ale mám v sobě i kus racionality. Všechno má své meze. Už jsme v tom byli namočení loni, zachránili jsme se těsně před koncem sezony. Teď by mělo přijít ponaučení ze sestupu, každá taková událost musí znamenat nový začátek. Měl bych dost důvodů pro odchod, ale nerad opouštím nedokončenou práci. V tomhle jsem dost vytrvalý.“

I když vás už Dukla stála nekřesťanské peníze?

„Pravda, mohl jsem třeba postavit penzion pro přestárlé. Měl bych tam pamětní desku a všichni by mi byli vděční. A Dukla? Zatím jsem s ní měl málo radosti, víc bylo kapek hořkého vermutu. Manželka mi říká: Tohle je k ničemu, akorát okrádáš rodinu.“

Jenže?

„Musel jsem se ohlížet i na klub, mládež mi dělá radost. Vnučce je pět let, hraje v nejnižší kategorii a těší ji to. Nebo paní, která mě jednou screenovala na letišti, mi vyprávěla, jak je ráda, že u nás má svoje dítě. Nemůžu to přece jen tak zahodit. Ale taky musím sám sebe chránit, abych se nedostal do situace, kdy už to není hratelné. Takže jsem zatáhl za brzdu.“

Co to znamená?

„Je naprosto neprůchodné, aby Dukla dál měla stomilionový rozpočet.