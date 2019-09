Brno vyhodilo Šustra. Nového kouče chce přetáhnout od rivala z Líšně | iSport.cz

Dalo se čekat, že na to dojde. Zbrojovka v roli největšího favorita druhé ligy nezvládla start sezony, z devíti utkání vyhrála jen tři a získala třináct bodů. To je vzhledem k ambicím a kvalitě kádru sakra málo, proto podle všeho Šustrova mise po roce u týmu končí. V sobotním duelu s Hradcem Králové už by měl vést Brno nový trenér. „Majitel Bartoněk chce přivést Machálka. Dlouhodobě se mu jeho práce líbí,“ uvedl náš zdroj.

Osmapadesátiletý Machálek na podzim kouzlí s Líšní, vytáhl ji v tabulce o skóre až před městského rivala. Právě ten ho nyní hodlá získat do svých služeb. „Já o tom nic nevím,“ tvrdil v neděli po obědě Karel Hladiš, šéf nováčka soutěže.

Pro Machálka má boss Zbrojovky Václav Bartoněk slabost, už v minulosti měl v plánu ho angažovat. Problém může být v koučově civilním zaměstnání na krajském úřadě Olomouckého kraje, kde má na starosti dotace. Toho by se musel vzdát. „U nás je na půl úvazku,“ připomněl Hladiš.

Je možné, že volba tak nakonec padne na Jiřího Balcárka (46). Bývalý záložník Sigmy Olomouc od loňského léta koučuje Vítkovice. Předtím působil mimo jiné v Uničově či ve Znojmě.

Zbrojovka se v nové sezoně trápí. I když má za cíl postoupit po dvou letech do nejvyšší soutěže, ambice nenaplňuje. Hráči mají těžké nohy, nevěří si. Atmosféře v kabině údajně neprospěl ani nedávný příchod hvězdného záložníka Ondřeje Vaňka, jehož startovné na zápas je na poměry soutěže extrémně vysoké. A bývalý reprezentant ještě není po herní pauze v top formě.

Páteční prohra na hřišti Vysočiny byla pro Šustra rozlučková. „Hlavou se mi honí spousta slov. Většinou sprostých,“ přiznal poté, co jeho tým přišel v úplném závěru o bod za remízu.

„Vyrovnání nás stálo hodně sil. Hráče jsme hned nabádali, aby byli nadále koncentrovaní, nepolevili a nepustili Jihlavu do hry. Na ty zkušenější se v takové situaci snažíte zavolat, aby tým dali dohromady, že ještě není konec a pracovali dál. Přesto jsme nedůslední byli,“ shrnul nespokojeně.