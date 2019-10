Zářez na Strahově? Jihlava zuří: Rogoz a Chovanec spolu. Komise jsou ovce | iSport.cz

„Jedete na Vyšehrad a říkáte si, že po květnové baráži nebudou mít rozhodčí odvahu vás okatě znova seknout. No, a stane,“ rozčílil se ředitel Vysočiny Jihlava Jan Staněk na Twitteru. „Po zápase odchází pan Chovanec za doprovodu pana Rogoze ze stadionu. Komise rozhodčích jsou tupé ovce,“ opřel se do šéfa sudích Jozefa Chovance.

„Je ostuda, že pan Chovanec kdy nosil dres naší reprezentace. Majitel Vyšehradu podporuje ovlivňování zápasů, pokud zaměstnává pana Rogoze," pokračoval funkcionář.

Co se Vysočině nelíbilo? Především druhý poločas na Strahově, kde Vyšehrad po postupu do FNL hraje domácí zápasy. Jihlava rychle inkasovala z penalty a na straně hostí se často žlutilo. Vše vyvrcholilo závěrečnou červenou pro obránce Jana Javůrka.

„Jednoznačně tendenčně vedený zápas. Vymyšlená penalta, opakovaně otočené auty, vymyšlený fauly a žlutý karty, hnus!“ napsal Petr Nerad, někdejší ligový fotbalista (v Bohemians či právě v Jihlavě), který zápas sledoval.

Jako hlavní řídil zápas rozhodčí Petr Hocek. „Řezník známý už z ČFL,“ otituloval ho Staněk. „Některé výroky byly opravdu prapodivné, odpískání penalty bylo z mého pohledu směšné. Nechápu, proč toto mají rozhodčí zapotřebí a dělají z utkání takový tyjátr,“ přisadil trenér Roman Kučera.

Jihlava má s rozhodčími v posledních měsících své zkušenosti. V minulém ročníku se sice probojovala do baráže, ale tam nepostoupila přes Karvinou po skandálních výkonech sudích. Arbitři obou zápasů, Milan Matějček a Martin Nenadál, byli vyřazeni z listiny profesionálních sudích.

Pomezní Michal Myška, který „exceloval“ v druhé sérii mezi Brnem a Příbramí, má na celý podzim pozastavenou delegaci do FORTUNA:LIGY. A tak mává FNL. Byl to právě on, komu měl bek Jan Javůrek říct „čumíš na to“ a vyfasovat žlutou kartu.