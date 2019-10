Vlašimi se nelíbí penalta na Vyšehradě. Co na to rozhodčí Lerch? | iSport.cz

Tu předchozí komise rozhodčích Petru Hockovi vytkla, po právu. Jak se to má nyní? Videozáznam redakce zatím nemá k dispozici. Daniel Šmejkal, trenér hostující Vlašimi, jej dosud také neviděl, a tak nechce vynášet soud. „Byl jsem od toho šedesát metrů, od jedné i od druhé penalty, nechtěl bych k tomu nic říkat,“ tvrdí kouč.

Zápas pískal Ondřej Lerch a za svými verdikty si stojí. „Pokutový kop pro Vyšehrad jsem nařídil za kopnutí obránce do kotníku útočícího hráče při střele na branku. Obránce šel do souboje a byl tam o vteřinku později. Přišlo mi to evidentní.“

Vyšehrad proměnil, bylo to v první minutě nastavení první půle.

V 76. minutě pískal sudí penaltu podruhé, tentokrát pro Vlašim. Samotné vlašimské stránky paradoxně zpochybňují i tuto. „Sudí Lerch zapískal sporný faul právě na Jandu,“ stojí na nich.

Co na to rozhodčí? „Útočník Janda šel do souboje s brankářem. V tu samou chvíli, kdy chytá míč, brankář podráží soupeři nohy,“ vysvětluje Lerch.

A dodává. „Já vnímám ten kontext, minulý týden byla na Vyšehradě penalta, kterou komise označila za chybně odpískanou. Ale mně přišly obě na hrací ploše zřejmé. Přiznávám, že pro hlavního je trochu štěstí, když je penalta na každé straně. Nakonec rozhodl gól, o kterém nemohlo být pochyb. A Vlašim si po zápase na nic nestěžovala.“

Vyšehrad–Vlašim 2:1

Branky: 45+1. Nitrianský z pen., 87. Čvančara – 76. Dias z pen.. ŽK: Poček, Verner, Kozel, Laňka – Svoboda, Janda, Blecha. Diváci: 150. Rozhodčí: Lerch – Vitner, Leška.