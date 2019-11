Elitu lákají příběhy z Líšně. Září technik i kapitán z univerzity v USA | iSport.cz

Takové příběhy baví. Když mu končil kontrakt v Olomouci, kde vyrostl, Jan Hladík už nečekal, že se fotbalem bude živit. Začal pracovat jako technik ve firmě s pojezdovými kolečky, třetiligová úroveň k tomu měla být tak akorát. „Šel jsem to do Otrokovic dokopat,“ přiznává.

Jenže šestnáct gólů v minulé sezoně rezonovalo. A tak si jej Miloslav Machálek, trenérský expert na nižší soutěže, vybral do týmu druholigového nováčka z Líšně. Hladík podepsal novou ligovou smlouvu a chytil druhý dech: vstřelil pět gólů ve FNL, dvakrát se trefil v poháru do sítě „své“ Sigmy, k tomu přidal pár asistencí a pomohl k parádním 23 bodům a klidnému středu tabulky.

Že ráno vstával do zaměstnání a po odpoledním tréninku chodil spát už v devět večer, nešlo poznat. „Je to náročné, ale žene nás nováčkovská euforie,“ vysvětluje Hladík, jenž do olomouckého áčka nakoukl za působení kouče Václava Jílka na dvě utkání v MOL Cupu. V lize šanci nedostal, o to víc si užívá současnou klíčovou roli v klubu ze severovýchodní části Brna.

Machálek, který vzal v průběhu sezony laso ze Zbrojovky, mu dal v ofenzivě volnost, svěřil mu zahrávání standardních situací. A 26letý rychlík důvěru splatil, byť byl kdysi brán za hráče, jehož slabinou je finální fáze.

„Nabral jsem nějaké zkušenosti, asi jsem vyzrál. Navíc mi vyhovuje i naše trochu riskantní, ale útočné rozestavení na tři obránce a dva útočníky. Vysoko presujeme, dáváme hodně gólů, za což nám tleská průměrně třináct set perfektních fanoušků. Je to fakt super,“ libuje si Hladík.

Málokoho tedy překvapí, že jej k sobě do Zbrojovky nyní láká trenér Machálek. Podle informací deníku Sport má však zájem i Opava, kterou vede kouč Jiří Balcárek. A ten zná zase Hladíka ze společného angažmá ve Znojmě.

„Udělali jsme tady za půl roku kus práce. To, že mě někdo chce, je pro mě odměna. Přeju si, ať to dopadne tak, že bych se někam ještě posunul,“ tvrdí upřímně. Dalším atraktivním artiklem pro prvoligové celky je 25letý obránce Jan Hlavica, rovněž hráč, který fotbalově vyrostl v Sigmě.

Jako její klasický produkt vyniká technikou či konstruktivní rozehrávkou, což z něho navzdory chybějícím centimetrům dělá moderního stopera. A těch nemá třeba takový Zlín mnoho, jeho majitel Zdeněk Červenka navíc druhou ligu dlouhodobě mapuje.

„Vnímáme informace, které kolem nás kolují. Zatím to však byly spíš jen prvotní telefonáty, nic konkrétního. Teď se to asi pořádně rozjede. Ale i kdyby někdo odešel, tým to nepoloží. Je tady zdravé jádro. Pro většinu kluků je čest tady hrát, nikdo sem nepřišel jen na půl roku,“ zdůrazňuje živelný kapitán, jehož je na hřišti pokaždé hodně slyšet a vidět.

Důkaz? Třeba sedm žlutých karet. Hlavicův příběh je také zajímavý. Po střední škole odletěl studovat byznys na univerzitu do USA. Na Floridě skloubil fotbal se školou a po návratu do Čech se začal živit jako investor pomáhající startupovým projektům. A hlavně – dostal se do životní formy, proto se teď jeho život možná změní.

„Je fajn udělat si jméno, uvidíme, jestli se skutečně posuneme někam dál. A pokud by laso nevyšlo? Nevadí. Líšeň je super klub, pozici do jara máme dobrou,“ opakuje pokorně Hlavica.

Když se k dvojici H+H přidá třeba gabonský křídelník Guy Reteno Elekana (23), který herní drzostí připomíná plzeňského Joela Kayambu, či slovenský střední záložník Adrián Čermák (26), jenž ční přehledem, dělá to z Líšně atraktivní adresu pro skauty z vyšších soutěží. V zimě tam bude veselo.