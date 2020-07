FORTUNA národní liga | Pardubice – Vyšehrad 4:1. Dvě penalty a postup, Východočeši jsou v lize | iSport.cz

Pardubice si mohou zajistit postup do FORTUNA:LIGY • Pavel Mazáč/Sport

V Pardubicích se naposledy hrála první liga v sezoně 1968/69. Současný klub ale vznikl až v roce 2008, a to sloučením tří celků. Dosavadním maximem Východočechů bylo předloňské třetí místo.

Pardubice nebudou moci hrát ligu na domácím stadionu Pod Vinicí, který nesplňuje parametry pro nejvyšší soutěž. Dočasný azyl by měly najít v Mladé Boleslavi. Na podzim by mělo zastupitelstvo potvrdit záměr města opravit pardubický Letní stadion, kam by se po rekonstrukci tým vrátil.

Podrobnosti připravujeme...