FORTUNA národní liga | Návrat Brna mezi elitu? Nutnost. Postoupit musíme, říká manažer Požár | iSport.cz

Velká stíhačka pod velením kouče Miloslava Machálka skončila těsně pod vrcholem. Napřímo už to s postupem neklapne, jedině že by se kvůli novému ataku koronaviru zrušila baráž a výš šli dva nejlepší z druhé ligy.

Tahle možnost je dál ve hře, v Brně ale spíš očekávají tuhou sportovní konfrontaci s patnáctým celkem nejvyšší soutěže. Před rokem s Příbramí klopýtli (3:3, 0:0), také kvůli skandálnímu výkonu rozhodčích. „Bylo by dobře, kdyby se obě soutěže dohrály. Pak uvidíme, kolik zbude času,“ poznamenal sportovní manažer Tomáš Požár.

V zákulisí je zájem, aby se Zbrojovka vrátila tam, kam historicky patří. Má na to podmínky: zajištěné finance, slušný hráčský kádr a stadion, který navzdory nedostatkům s výhradami vyhoví požadavkům licenční komise. Navíc se chystá v Srbské rozsáhlá rekonstrukce. „Postoupit musíme a chceme,“ zdůraznil bývalý manažer a kouč pražské Sparty. Jenže co když to ani letos nevyjde? „Bude se pokračovat dál. Klub nikdy neskončí, Zbrojovka je věčná,“ usoudil Požár.

Současná nestabilní situace jí však přináší trable. Brno v půlce července neví, co může vytipovaným posilám nabídnout. Souboje se Spartou, Slavií, nebo štreky do Vlašimi či Varnsdorfu? Plat druholigového fotbalisty, či zajímavou gáži člena smetánky a rozvoj kariéry?

„Je to pro nás nešťastné. Sezona je dlouhá a asi ještě bude,“ přikývl Požár. „Na to navazuje skladba kádru. Vždycky do toho potřebujete dostat malou inspiraci, motivaci, konkurenci. Nějaká fluktuace určitě proběhne. Na trhu se snažíme být aktivní už teď, ale neznáme to základní: jakou soutěž budeme hrát. To hráči samozřejmě chtějí slyšet,“ dodal.

O brněnské klenoty je zájem u konkurence. V kurzu jsou ofenzivní tahouni Antonín Růsek (líbí se mj. Jablonci), jedenáctigólový Jakub Přichystal či dvacetiletý záložník Ondřej Pachlopník. „Nemáme úplně velkou motivaci někoho prodávat. Chceme kádr stabilizovat a správně doplňovat. Na druhou stranu, kdyby do jednání vstoupil nějaký silný konkurent, asi se nebudeme moct bránit,“ sdělil Požár s tím, že momentálně nikdo takový před očima klubových šéfů miliony nehází.

Zběsilé zápasové tempo ždímá z hráčů i členů realizačního týmu zbytky sil. Není čas na odpočinek, fyzický ani mentální. Zbrojovka musí vyhrávat, aby se dostala na vysněnou metu. O fous přišla o přímý postup, nyní čeká na soka v baráži.

„Kluci toho mají plné zuby, včetně trenérů. Je to únavné, pod velkým tlakem a stresem. Ale perou se s tím statečně,“ podotkl Požár, jenž by logicky přivítal rozšíření počtu prvoligových klubů na osmnáct. Tak by se dostalo i na Brno. „Bylo by to elegantní řešení.“

Výjimečný ročník pro „flintu“ skončí nejspíš až prvního srpna večer. Za tři týdny se má rozjet další sezona. „Nějaká dovolená být musí. Ale to není příprava,“ povzdechl si manažer.

S postupem už nepomůže útočník Jan Pázler, jenž se po ukončení hostování vrátil do Liberce. Ostatní pokračují, jedou až do konce. Na krev. Po potížích s kondicí už je zpět bývalý reprezentační záložník Ondřej Vaněk, jehož naposledy v Prostějově postavil trenér nezvykle na levý kraj záložní řady. „Ještě nám pomůže,“ věřil čtyřiačtyřicetiletý Požár.

Až střet s předposledním týmem nejvyšší soutěže odhalí kvalitu Machálkova souboru. Výhry ve F:NL nejsou adekvátním měřítkem. Zbrojovka musí na hřišti ukázat, že mezi nejlepší patří sportovně, nikoliv nostalgicky, ekonomicky, historicky či geograficky. S rozhodnutím o pokračování sezony, pokud se Karvinští uzdraví, počítal.

„Měl jsem informace. Věděl jsem, jak se rozhodne,“ přiznal. Nyní vzhlíží k pátečnímu ligovému grémiu, které naznačí, kudy vede pro Brno stezka ven z dvouleté „temnoty“.

Pauza nepomůže. Bude těžké se nakopnout

V zimě vyměnil prvoligovou Karvinou za druholigové Brno. S vizí, že se Zbrojovkou předběhne Pardubice a vykope přímý postup. „Když jsem přišel a představil si, že uděláme takovou bodovou šňůru, myslel jsem, že jednoznačně postoupíme,“ přiznal stoper Pavel Dreksa (30). Velká jízda Východočechů mu do jeho plánů hodila vidle a bek se teď obává pauzy před baráží.

Tělo si při jarním sprintu zvyklo na zápřah tří zápasů týdně. Kvůli prodloužení Skupiny o záchranu ve FORTUNA:LIZE však čeká Zbrojovku patnáctidenní pauza. Z toho má Pavel Dreksa vítr. „Vypadnete z rytmu. Je to de facto, jako kdybyste měl po sezoně. Hlava vypne, bude těžké se nakopnout,“ líčil brněnský kapitán před rozhodující fází sezony.

Vidíte prodlevu mezi koncem druhé ligy a začátkem baráže jako za velký problém?

„Za měsíc máme naflákaných deset zápasů, zápřah byl obrovský. A pak budeme mít najednou patnáct dní přestávku. Tempo se snižuje a tělo na to nějak reaguje. Je zvyklé na určitý rytmus a bude obtížné do něj znovu naskočit.“

Nebude volno fajn aspoň z hlediska regenerace, doléčení zranění?

„Určitě nám to nemůže pomoct. Fakt to není sranda. Nikdo z nás to nezažil, jde o velký nezvyk. Uvidíme, co to s námi udělá. Ale musíme vše zvládnout a zkoncentrovat se.“

Takže radši hrát třikrát týdně než mít takovou pauzu?

„Jednoznačně. Mám zkušenosti z Olomouce, když jsme hráli evropské poháry. Jakmile jsme z nich vypadli, další měsíc byl špatný. Tělo si zvykne na zápřah.“

Bylo frustrující, že jste víceméně pořád vyhrávali a stejně jste Pardubice nepředstihli?

„To se nedá nic dělat, takový je fotbal. Někdo byl lepší než my, musíme si přiznat. Já jsem ale zbytek po pravdě moc nesledoval. Soustředili jsme se sami na sebe. Párkrát jsme ztratili a bylo jasné, že šance se vzdaluje.“

Jak jste na tom výkonnostně ve srovnání s Karvinou, Opavou či Příbramí?

„Mám docela čerstvou zkušenost z první ligy, můžu porovnat s podzimem. Druhá liga je o dva levely níž, v některých zápasech i víc. Jde o opravdu velký rozdíl. Jak v týmovém pojetí, tak po stránce individuální kvality. Čeká nás obrovská práce, ligové kádry jsou hodně kvalitní. Budeme muset odevzdat výkon na hranici svých možností. V každém případě nebudeme v baráži favorit. Třeba Karviná má hodně dobrý kádr. Rozhodne momentální rozpoložení.“

Ale uspět můžete, ne?

„Přicházel jsem do Brna s tím, že postoupíme. Tento cíl je před nás položený a my ho musíme zvládnout. Máme psychickou pohodu, ale baráž je úplně o něčem jiném. Zažil jsem ji loni a vlastně i předloni, kdy jsme hráli rozhodující poslední zápas v Jihlavě. Není to až tolik o fotbale. Spíš o mentální síle kádru a hráčů. Tohle je v daný moment to nejdůležitější.“