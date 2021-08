NEJ scény chuligánů: Líšeň, klokan Ritchie, zkraty Sparty, Slavie i Baníku

Komičnost celé situace dokreslil fakt, že Ritchie, jenž na stadion přišel rovnou ze své svatby, policisty uprosil, aby ho pustili. A tak se také stalo, dnes by přitom okamžitě mazal do vazby a čekal na soud. Nezbedný fanoušek později stejně mezi mřížemi skončil, i když za jiné delikty.

Poté co Letenští přidali gól na 2:1 Ritchie přelezl železný plot stařičkého stadionu v Ďolíčku a jal se udeřit pěstí do zátylku asistenta rozhodčího Ladislava Talpu. Hlavní arbitr zápasu Jaromír Hlaváč duel předčasně ukončil.

Jaro bylo v rozpuku, sezona dobíhala ke svému konci, a v tom, 17. května 2003, se fotbalová veřejnost seznámila s fanouškem Ritchiem. Ten se jen těžko smiřoval s porážkou svých Bohemians se Spartou, která Klokany odsuzovala k pádu do druhé ligy.

DRAMA V EDENU, FANOUŠCI NA HŘIŠTI

Že Slavia postoupí do Ligy mistrů a získá mistrovský hattrick? Kdybyste to vyprávěli chuligánům v květnu 2011, kteří ukončili semifinálový zápas Ondrášovka Cupu proti Olomouci, jen stěží by vám věřili.

Po předem avizovaném protestu se veškeré dění zvrhlo a rozlícený dav vtrhnul do tunelu ke kabinám a začal demolovat lavičky i přilehlé prostory. Když rowdies chtěli skočit i do VIP prostor, končila veškerá legrace. Všemu udělal přítrž az zásah policistů, kteří fanoušky vytlačovali zpátky na tribuny.