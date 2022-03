Dloubák: Řešíme investory. O záchraně Žižkova nepochybuji, říká Richter

Stávajícím majitelům ostatně zničehonic spadl klub do klína. Na konci minulé sezony tehdejší vlastník Martin Louda oznámil, že Viktorii prodává, když při jednáních s městem nedosáhl při možnosti odkupu stadionu svého. A tak dnes klub patří i Milanu Richterovi, se kterým jsme v novém díle Dloubáku mluvili mimo jiné o tom, co bude s klubem dál a jaké jsou jeho plány do jara v boji o záchranu ve druhé lize.

A taky o záležitosti, kterou klub Žižkov do značné míry do budoucna vyřešil. Podepsal s Městskou částí Praha 3 memorandum, díky kterému už v současnosti na stadionu probíhá rekonstrukce. Důležitější ale je předkupní právo na stadion, které Viktoria má na dalších třicet let, pokud bude hrát nejhůř třetí ligu. Pokud tedy městská část bude chtít prodávat, klub může stadion koupit jako první. O výhodách i úskalích této smlouvy jsme mluvili při příležitosti jejího uzavření.

Jaká je to pro vás úleva?

„Velká. Dohody se nerodily lehce, na Viktorce jsem tři roky a zažil jsem turbulentní období za pana Loudy i teď, kdy jsme se snažili situaci narovnat a přesvědčit radnici, aby nám dala šanci. Respektive ne nám, ale klubu. Viktorka si svou historií zaslouží velkou jistotou, je to klub, který patří na fotbalovou mapu v České republice a dohoda slouží k tomu, aby měla svůj stadion a domov.“

Nakolik je pro vás závazek, že Viktorka musí hrát druhou, nebo aspoň třetí ligu?

„Smlouva je specifikována tak, že Viktorka by měla hrát nejhůře třetí ligu, ČFL. Pokud by spadla níž, je to o jednání s městskou částí. Ale nepřipouštíme si, že bychom chtěli do třetí ligy, i když momentální postavení v tabulce není lichotivé.“

Můžete specifikovat, co všechno je na stadionu potřeba udělat, aby splňoval podmínky pro profesionální fotbal?

„Licenční podmínky FAČR jsou jasně dané. Záchody, vstupy, co všechno musí mít zázemí pro hráče. V současnosti je to hlavně o tom, že montovaná tribuna bude nahrazena buňkami, kde dojde ke zlepšení zázemí: sociální zařízení, občerstvení, zázemí pro trávníkáře. Nahoře bude mít klub své kanceláře, tiskové centrum a všechny věci, které potřebujete, abyste obdrželi licenci. Nově vzniklé vstupy byly podmínkou, aby Viktorka dostala licenci na sezonu 2021-22. Neumím si je představit bez podpory radnice, po odchodu pana Loudy by na to klub neměl. Pak by následoval pád do třetí ligy, kde nejsou tak přísná pravidla pro licenci. Paradoxně i stavbou, která to Viktorce zkomplikovala suverénně nejvíc, vzniknou další dva vstupy. Něco zlé je k něčemu dobré, jestli se to takhle dá říct. Ten barák tady stojí, stát bude, vznikly další dva vstupy pro Viktorku. Mohlo to dopadnout hůř.“

Za bytovou výstavbu za stadionem horovali někteří představitelé z předchozích zastupitelstev. I na základě toho mě napadá, že kdyby se teď vedení města vyměnilo a rozhodlo se, že by se stadion prodal, měli byste peníze na to, abyste stadion koupili?

„Takhle o tom nepřemýšlíme. Pro nás bylo těžké vůbec sehnat financování pro tento ročník. Odchod pana Loudy se odehrál ze dne na den a s panem Rývou jsme se k tomu museli postavit. O tom, že by došlo k takovému převratu na radnici, že by se vyměnila vláda, a ta by chtěla stadion prodat… Nedovedu si to představit, nechci o tom takhle přemýšlet. Je to ožehavé téma, stejně tady nemusím být já a někdo jiný může mít s klubem jiné plány. Smlouva je na třicet let, to je dlouhá doba. Genius loci dělá své, přijdete v půl osmé před zápasem, padne na vás nervozita, jste uprostřed města, to je něco krásného. „

Myslíte, že předkupní právo dělá z klubu i lepší propozici pro nového zájemce?

„Určitě. Klub vlastním s kolegou Jiřím Rývou, který byl majitelem ještě před panem Martinem Loudou. Jde čistě o dohodu mezi námi. Největší dík, že klub vůbec může fungovat, patří pak pánům Smržovi a Mazánkovi, kteří do klubu dávají nejvíc financí. Jsou tu další sponzoři a hledáme dál. Předkupní právo je záruka, že když přijde zájemce, ví, že se to po sezoně nezavře. Viktorka vždy měla smlouvu jen na rok od 1. 7. do 30. 6., a pak se prodlužovala dodatkem. Teď máme smlouvu na třicet let a každý potenciální investor, který by nám chtěl dát peníze a vydělat, má záruku, že sem nebude slepě dávat peníze a každý rok se před koncem června bude třást o prodloužení. I když si myslím, že se na fotbale vydělat nedá, ale zpeněžit hráče a být víc na očích ano. Jsme rádi, že na radnici nás vyslyšeli, že pochopili, kde nás to nejvíc tlačí a že naši podmínku, proč chceme předkupní právo, vyslyšeli. V tomto ohledu nám hodně pomohli.“

Hypoteticky, kdyby mělo dojít k prodeji klubu příští rok, byla by zde garance, že se tady i dalších 29 let má hrát fotbal, pokud město nebude chtít prodat stadion?

„Smlouva neřeší, co se bude garantovat, kdybychom převáděli klub na někoho jiného. Ale s kolegou Rývou nikdy neuděláme nic proti Viktorce Žižkov. Jiří Rýva je tady patnáct, šestnáct let a nedovedu si představit, že bychom klub prodali někomu, o kom bychom nebyli bytostně přesvědčeni, že to s klubem myslí dobře. Viktorka si prožila svoje. My jsme měli v červenci, kdy se rozhodovali, pár dnů na to získat peníze, licenci a jít do toho takříkajíc po hlavě. Pak samozřejmě byly nějaké náznaky, že by klub někdo chtěl koupit. Ale řekli jsme, že dokud nebude podepsaná smlouva tak klub nikomu neprodáme. A pokud bychom prodali, tak chceme vidět, že má financování nejen na jednu sezonu, ale dlouhodobě. Chceme znát majitele, kterým bychom akcie prodávali, nebo spíš dávali. Ale zatím nikdo takový není. Zatím je to na nás a na pánech, kteří nám pomáhají.“

Jaká je tedy majetková struktura klubu?

„Tím, že jsem sehnal větší část peněz a chtěli jsme ušetřit za notářské přepisy, kdo kolik bude mít akcií, nechali jsme to v módu, v jakém to bylo, tedy 70 na 30 v můj prospěch. Ale klub vlastníme v uvozovkách zatím půl na půl s kolegou Rývou. Řešíme majetkové vstupy pana Mazánka, možná pana Smrže. Pro ně ale bylo důležité, aby věděli, že klub je zachráněn, že má dlouhodobou smlouvu. A teprve potom se k jednáním budeme vracet, jestli by někdo z nich měl zájem do klubu majetkově vstoupit.“

Vyřešit majetkové poměry je pro vás teď priorita?

„Teď máme vyřešenou stabilizaci klubu po ekonomické stránce, i když ne úplně ze sta procent. Každý sponzor, kterého oslovujeme, se nám hodí. Ve sportu, ve fotbale, zvlášť v době covidové, peněz je a bylo vždycky málo. Musím říct, že my zase takové ekonomické kluby nemáme. Nedlužíme, že bychom byli po splatnosti hráčům nebo dalším subjektům. V tom máme výhodu. Peníze nám plynou od sponzorů, jak jsme si dohodli. A je to založeno na kamarádských vztazích a lidskosti. Jasné prokazatelné cashflow, kam peníze plynou, co z toho platíme, to byla priorita pro oba pány, kteří do toho s námi šli.“

Když se ještě vrátím do léta, nakolik velký šok pro vás byl, že pan Louda chtěl klub prodat?

„Hodně velký, neměli jsme o tom tušení. Věděli jsme, že s radnicí vztahy nebyly úplně dobré, proto pan Louda chtěl nejdřív stadion kupovat a pak investovat do rekonstrukce. Tohle mi všechno dávalo smysl. Největší problém ale byl, že ukončil svoje působení na Domě Radost. Nevím, z jakých důvodů přestal být společníkem Domu Radost a přilehlého parku. Ale potom nám řekl, že s ohledem na to, že končí na Domě radost, mu nedává smysl nadále vlastnit klub. Pro nás to bylo ze dne na den. Informaci jsem dozvěděl jako první, kdy mi oznamoval, že bude klub nabízet k odkupu radnici. Když jsem se potkal s panem starostou, tak se mě ptal, co se děje, a snažil jsem se mu to vysvětlit. Tam k dohodě nedošlo. No a moc času jsme neměli. Řekli jsme si s Jirkou Rývou, jestli do toho půjdeme, nebo ne. Obvolali jsme tři lidi, jestli s nimi můžeme počítat, jestli by nám dali víc, což je pan Smrž, pan Mazánek, pan Truhlář, který je sponzorem od 90. let. Přislíbili nám, že se budou snažit ještě víc, než dávali v loňském roce, a my jsme si řekli, že do toho prostě půjdeme. Že máme rok na to, abychom Viktorku stabilizovali, dotáhli smlouvu s radnicí, která nám bude dávat smysl a že to bude takové nadechnutí. Ze dne na den se vám změní život, ale jak říká Ruda Mazánek, to jsou jen malé věci. Povedlo se to, Viktorka dál funguje, máme stadion na 30 let, musíme se o něj starat a to je pro klub to nejdůležitější, co teď může být. Musíme dohrát druhý poločas, a to je záchrana ve druhé lize.“

Vzhledem k tomu, jak se tady prezentoval pan Louda a pak najednou odešel, říkal jste, že to byl pro vás šok. Necítil jste třeba, že by to byl i podraz?

„To si nemyslím. Pan Louda klub prostě oddlužil, zachránil. Myslím si, že v době, kdy přišel covid, na tom klub nebyl ekonomicky vůbec dobře. Dluhů bylo dost a nemyslím si, že to bylo vedením pana Rývy. Novodobá historie Viktorky může vděčit dvou lidem, a to jsou pan Rýva a pan Louda, který do toho dal spoustu svých peněz, aby klub oddlužil. Nechal nám ho tak, jak je - oddlužený, s nějakými dohodami o vypořádání do budoucna, protože pan Louda klub nechtěl nikterak poškodit.“

Takže tu jeho éru vnímáte jako…

„Mrzí mě, že tady není. Penězi, jakými disponoval, já ani pan Rýva nedisponujeme, a pro klub to byla záruka. Bylo to prostě nešťastně pojato a takto bych to uzavřel. Co s tím zamýšlel, jak to měl vypočítané… Mám v sobě vlastnost, že se nevracím k minulosti, protože ji nemohu změnit. Pan Louda se takhle rozhodl a takhle to bereme.“

Hypoteticky kdyby ještě pan Louda byl majitelem klubu, byl by spokojený s dohodou, kterou jste teď uzavřeli s Prahou 3?

„Nevím, to byste se museli zeptat pana Loudy.“

Bylo by tam předkupní právo.

„A to byla jedna z věcí, které mě osobně i nám v klubu dávaly smysl i za pana Loudy. Pan Louda chtěl investovat svoje peníze, protože věděl, že 25 milionů je na hraně. Není to, co si představoval s ohledem na park dole, kde měl nějakou vizi. Jestli by byl spokojený s tím, jak jsme to udělali, jestli by mě pochválil, nejsem si jist, ale snad ano.“

Pojďme teď ke sportovní stránce. Podzim pro vás byl sportovně krušný, jste na posledním místě. Věříte, že se zachráníte?

„Ano, vůbec o tom nepochybuju. Když vidím, jak kluci dřou, jak chtějí a vidím jejich bojovnost, odhodlání, tak je to jiné než na podzim. A to nechci hodnotit trenéry, výkony hráčů. Prostě po tak dlouhé šňůře bez výhry na vás padne deka. Asi jsme se ukonejšili výhrou nad Příbramí a nad béčkem Sparty. Jestli jsme zapomněli na nějakou pokoru a abychom šli krůček po krůčku… Pak je to jedna prohra, další prohra. Nezbývá, než aby to kluci na hřišti oddřeli. Musíme sehnat hráče, u kterých jsme přesvědčeni, že nás ze šestnáctého místa dostanou.“

Po dobrém startu se vám to na podzim rozsypalo. Zaskočilo vás to?

„Vždycky vás to zaskočí. Fotbal je úžasný v tom, že jste nervózní od pondělí do neděle. Jste nervózní, prohrajete, vyhrajete, euforie. Za podzim jsme prohrávali víc, než jsem byl zvyklý. Kádr dostál určitých změn, musíme se poučit z minulosti, abychom na jaře byli silnější. O ničem jiném to není.“

Jak hodnotíte práci trenéra Martina Pulpita?

„Běhání. Kdybych měl hodnotit projev, mám k němu samozřejmě nějaké výhrady, ale vážím si ho jako člověka i jako trenéra, i kam posunul hráče. Má projev víc založený na běhání a pohybu. Když na to koukám, paradoxně si říkám, že pro kluky by Viktorka i další druholigové týmy měly být přestupní stanicí někam výš a z tohoto by měli čerpat hodně dlouho. To, co naběhají, a dávky, které napolykají v lesích, jsou enormní. A věřím tomu, že budeme běhavější, silnější, rychlejší a podaří se nám udělat víc bodů než na podzim.“

Co rozhodlo, že jste jej angažovali?

„Za sportovní úsek si po odchodu pana Dymla rozhoduje pan Rýva, který s panem Pulpitem spolupracoval už několikrát. Moc lidí k nám nechtělo jít. Jednání, která jsme měli, většinou začínala penězi, které jsme ukázali, že máme. Pak přišel na přetřes stadion. A moc lidí přijít nechtělo. I proto si vážím pana Pulpita, že do toho šel, navzdory stavu, v jakém klub byl. Přišel na posledních pět zápasů podzimu po hrůzostrašné prohře 1:6 v Opavě, kdy jedete pět hodin vlakem, v hlavě se vám toho honí strašně moc. Vážím si, že Viktorku neodmítl, že do toho šel. Hráčům nezávidím, to, co naběhají, je strašné kvantum.“

Při existenčních problémech je samozřejmě těžké řešit sportovní stránku, ale jakou máte koncepci?

„S Jirkou Rývou jsme si řekli, že půjdeme krok po kroku. Stadion, záchrana druhé ligy, pak se nadechnout v červnu a říci, co bychom chtěli. To, že jsme za pana Loudy říkali, že Viktorka patří do první ligy, to si myslíme, že tam patří. Ale bez dalšího silného strategického partnera to bude hodně těžké. Ani já, ani pan Rýva nejsme typy, kteří by rádi prohrávali, ale nechceme přijít do první ligy a pak zase hned spadnout. Radši budu hrát druhou ligu a budeme vědět, že jsme prosperující adresa, že mladí hráči sem budou chodit a to je to, co mě teď nejvíc naplňuje. Máme čtyři dorostence, kteří jsou odchovanci Viktorky. A když vidíte, jak se snaží, je jim 16-17 let, je to něco neuvěřitelného. A věřím, že se, když ne letos, tak možná příští rok, zapojí do áčka. Když budeme fungovat jako průměrný druholigový klub, který atakuje přední příčky tak, bude to pro mě super. Pokud by se povedlo sehnat strategického partnera, tak postoupit, jednoznačně.“

Pokud se zachráníte, jakým směrem byste se chtěli vydat po sportovní stránce? Připravujete se na vyhotovení nějaké koncepce?

„Teď asi ne. Připravujeme se na záchranu, sedmi hráčům končí k 30. 6. 2022 smlouvy. Nepůjdu do žádného rizika, takže když přivedeme nového hráče, chci mít jistotu, že na něj budu mít peníze, žádné vzdušné zámky. Chci mít klidné spaní, v klidu chodit domů a užívat si normální věci. A že kádr je o 20 milionech a ne o 30 milionech a stresovat se, kde je seženu a že někoho nemůžeme zaplatit. Chtěl bych dávat šanci mladým klukům, nejlépe odchovancům Viktorky. Žižkov je bojovný už tím, kde jsme, a to je to, co bych chtěl udržet.“

