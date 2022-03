Konec ligového snu ve 24 letech. Může za to prokletý fotbalový kloub

Kumpáni z královéhradeckého dorostu Jakub Martinec, Robert Jukl, František Čech či Dominikové Soukeník s Haškem se prosadili do první ligy, on k tomu neměl daleko. Šikovná levačka, rozhled, myšlení, dobré atributy pro krajního beka či středního záložníka.

Michal Trávníček si však už sen o nejvyšší soutěži (podle všeho, připomeňme velký návrat Václava Kadlece) nesplní. Dva týdny po čtyřiadvacátých narozeninách řekl dost, rozbité koleno ho nepustí dál. Profesionální kariéru končí.

„Řídím se citátem nikdy neříkej nikdy, ale toto rozhodnutí už mám v sobě delší dobu. Bohužel, mám za sebou čtyři operace kolene a moje fyzická stránka už není na takové úrovni, aby zvládala zátěž, kterou hráči podstupují,“ vysvětlil.

Asi se nelze divit. Trávníček odehrál za poslední rok pouze devět utkání ve druhé lize, na jaře šest za Duklu, na podzim tři za Chrudim. Pořád byl - a je - hráčem Hradce, v jehož dresu také jeho lapálie začaly.

Stalo se na konci srpna 2018. Tehdejší hradecký kouč Zdenko Frťala poslal Trávníčka do zápasu ve Varnsdorfu, hráč absolvoval na levém křídle hodinu hry. Během ní se těžce zranil, přetrhl si vaz v koleni. Přitom se mu to v první dny nepozdávalo.

„Ozvala se sice strašná rána, ale myslel jsem si, že to bylo tím, jak mě soupeř trefil - a on se přetrhl vaz v koleně,“ vzpomínal. „Ani to nenateklo. Vypadalo to na natažené postranní vazy. Takže jsem běhal asi týden, ale koleno bylo vratké, podlamovalo se. Byla to pro mě strašná rána. Nikdy jsem nebýval zraněný ani nemocný. Navíc jsem viděl, že je přede mnou šance hrát,“ přiznal.

Vrátil se po deseti měsících, roztočil se však kolotoč bolesti, absencí, návratů. Zase se ukázalo, že koleno je prokletý kloub mnoha fotbalistů. „Je tam takzvaná bakerova cysta, kvůli ní mi natékalo. Po plastice ji má každý, ale ne každému se ozve,“ popsal.

Proto se trápil, lékaři ho opakovaně dávali dohromady, proto minulou zimu nevyšel přestup do Dukly. Pražané nechtěli riskovat a vzali ho jen na hostování, které skončilo po půlroce. Asi to byla předzvěst, i v Chrudimi na podzim to bylo všelijaké. A teď je konec.