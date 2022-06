A teď začne vojna! Dukla vtipným videem potvrdila Radu, dal i tři žongly

Na Julisce se před ním postavil do pozoru i olympijský vítěz David Svoboda. Fotbalová Dukla ve středu odpoledne potvrdila informace deníku Sport, že druholigový tým převezme svérázný kouč Petr Rada. A nedávného trenéra Jablonce představila ve velkém stylu. Třiašedesátiletý nadporučík oblékl armádní uniformu a poprvé vstoupil do kabiny.

Klid po konci minulé sezoně narušily na Julisce jeho rázné kroky, s respektem k Radovi vzhlížel i mladý fotbalista v dresu pražského celku s deníkem Sport v rukách. Přestal číst, s podivem jen zíral.

Na cestě do šatny druholigového mužstva pak zdravil nového kouče Dukly i moderní pětibojař David Svoboda. Jak jinak než v pozoru!

A když vzal Petr Rada vůbec poprvé za kliku od dveří dukelské kabiny, byla zatím prázdná. Přesto se blýskl třemi žongly a nejen svým svěřencům poslal na dálku jasný vzkaz: „A teď začne vojna!“

Majitel Dukly Petr Paukner, protřelý obchodník s energiemi, se rozmýšlel mezi mladým ambiciózním koučem a veteránem Radou. Nakonec si tedy vybral druhou variantu.

„Vsadil jsem na něj, protože kabina potřebuje v nejlepším smyslu slova zbláznit. Potřebuju tam zkusit hodit bombu a uvidím, co to přinese,“ říkal Paukner v nedávném rozhovoru pro web iSport.cz a deník Sport. „Věřím, že renomovaný trenér a celoživotní duklák Petr Rada dokáže hráče namotivovat tak, aby pro nás byl reálný návrat do ligy.“