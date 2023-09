Hyský: Vlašim není farma Slavie, ale Tvrdík mě zachránil. Jak pracuje?

Mám správný pocit, že díky dobré práci ve Vlašimi jste se postupně zbavil nálepky televizního experta a konečně vás začíná fotbalové prostředí vnímat jako kvalitního trenéra?

„Nevadí mi, že mě někdo nazývá televizním expertem. Mám rád obě práce, byť jsem mnohem víc trenérem. Tahle náročná pozice mě zaměstnává takřka čtyřiadvacet hodin denně. S lidmi z televize jsem se dal do kupy někdy v roce 2013, takže už je to deset let. Když mám prostor a nijak to nezasahuje do trenérské činnosti, rád se toho účastním.“

I tam ale umí být národ tvrdý...

„Člověk si vyslechne leccos, s tím počítám... (úsměv) Když chce být někdo nepříjemný a dát mi to najevo, samozřejmě se to hůř poslouchá, ale zvyknete si. Akorát ještě jedna věc, která musí zaznít.“

Co máte na mysli?

„Nechtěl bych v souvislosti s Vlašimí mluvit jen o mé osobě, protože všechno je zásluha celého realizačního týmu, který je tam po celou dobu se mnou. Vy jste sice požádal o rozhovor mě, ale je to společná práce. Moje, Míry Podrazkého, Dušana Bindera, Vaška Wintera, Petra Hejného, Vládi Kouta, Tomáše Drašnara...“

To je sympatické, na druhou stranu si dokážu představit, že vás to limituje při vyjednávání se zájemci o vaše služby. Kluby si řeknou: Hyský je drahý, protože má s sebou dalších x lidí.

„Narazil jsem na to několikrát, protože české prostředí není nastaveno na vnímání trenérské práce v profesionálním fotbale jako celku. Nechci samozřejmě snižovat roli hlavního trenéra, je to určitě důležitá postava. Ale sám nic nezvládnete. Potřebujete kolem sebe lidi, se kterými si rozumíte a mají trenérskou i lidskou kvalitu. V kabině je to kolikrát psychologická hra a my se strašně dobře doplňujeme. Já si nehraju na žádného všeználka, vím, že můj striktní přístup kolikrát není jednoduchý. Ale právě proto mám vedle sebe lidi, kteří to umějí otočit a atmosféru odlehčit. Tohle je velmi důležité. Není to o Hyském, ale je to o celém realizačním týmu, za který jsem velmi rád.“

Sen ve Vlašimi? Vyhrát druhou ligu

Stále se objevují i hlasy typu, že jste ten, komu Slavia dává své talenty proto má vše jednodušší?

„Ne, s tím se vůbec nesetkávám. Možná nás tak vnímají akorát soupeři – a je to vlastně správně. Vlašim je se Slavií propojená, spolupráce je úzká. Bez ní by úspěch nebyl takový. Dostáváme k ruce kluky, kteří mají výborné základy a perfektní fotbalové vzdělání. Dobře se s nimi pracuje. Pro nás je velkou výhodou, že jsou takhle vychovaní. Je vidět, že akademie Slavie funguje výborně už několik let. Chrlí hráče s talentem, potenciálem i dobrým nastavením. My na to jen navazujeme a rozvíjíme.“

Každopádně z minulosti vím, že ne každému ve Vlašimi se líbí označení slávistická farma.

„A já se tomu nedivím. Taky to neberu tak, že jsme farma Slavie. Ne, my jsme Vlašim. Ani v kabině nepadají žádná slova o farmě. Vůbec! Ani vnitřně to tak