Alijagič: Slavia? Teď je pro mě nejlepší Brno. Nechtěl prý nikoho naštvat

Vůbec nepotěšil Slavii a jejího bosse Jaroslava Tvrdíka. Denis Alijagič (20) podle informací iSport.cz na poslední chvíli cukl od dohody o návratu do Edenu a jako volný hráč se upsal druholigovému Brnu. Bylo kolem toho hodně emocí a zvratů. Talent, jenž má po otci bosenský původ, si však stojí za svým rozhodnutím. „Nechtěl jsem nikoho naštvat. Teď je to pro mě nejlepší řešení,“ tvrdí rychlonohý útočník. V dresu Zbrojovky to rozjel báječně. První zápas a hned vítězný gól v Jihlavě.

Seděl v autě před stadionem v Edenu, kde měl za pár minut podepsat smlouvu se Slavií. Ta by ho následně poslala na hostování do Vlašimi. Než k tomu stačilo dojít, ozvali se mu opět z Brna. Manažer Zdeněk Psotka a kouč Luděk Klusáček nakonec Denise Alijagiče přesvědčili, ať zkusí po dvou nepovedených štacích v cizině (Olympiakos Pireus, Maribor) restart ve Zbrojovce. O (ne)přestupu do Slavie se však mladý útočník obšírněji bavit nechtěl. Rád by se do ní jednou vrátil…

Na stole jste měl nabídky Slavie a Brna. Proč jste se rozhodl pro druholigový tým?

„Směrovalo se to tak, že když vezmu Slavii, půjdu hned do Vlašimi, kde už jsem jednou byl. Jinou variantu jsme neřešili. Třeba nejsem typologicky útočník pro pana Trpišovského, což je za mě skvělý trenér. Můžeme si vzít za příklad Petara Musu, který to taky neměl ve Slavii lehké, odešel do ciziny a teď dává góly v Benfice. Každý má svůj styl. Když mi volali pan Psotka (ředitel Zbrojovky) s trenérem Klusáčkem, rozhodl jsem se definitivně pro Brno.“

Složitý krok, že?

„Slavia se těžko odmítá, ale šlo mi čistě o to, kde se můžu lépe nastartovat. Z prvních dvou týdnů to vnímám tak, že jsem určitě udělal dobře.“

Nemáte obavy, že jste si do Edenu definitivně zavřel dveře?

„Je možné, že to oni takhle berou. A mrzelo by mě to. Pro mě je Slavia pořád nejoblíbenější klub v Česku. Podle mě stejně nejvíc záleží na