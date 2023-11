Pauza před honem na Vyškov. Slavné značky útočí zezadu: Je to málo

V obou organizacích je tlak na úspěch, čili na návrat mezi elitu. Všechno ostatní by bylo špatně. Bez omluv a výmluv. „Dukla do první ligy patří,“ opakuje Petr Rada, trenér celku z Julisky. Jeho soubor zakončil podzim porážkou ve Vyškově 0:2. Depresivní derniéru prožilo také Brno, které si pokazilo dlouhou čtyřměsíční pauzu domácím krachem s Olomoucí B (0:1).

Přesto klub následně potvrdil v roli hlavního kouče Tomáše Polácha a podepsal s ním nový dvouletý kontrakt. Pod jeho vedením Zbrojovka získala ve třech kolech šest bodů. Nicméně finální propadák s rezervou Sigmy znovu poukázal na nižší kvalitu mužstva, neodpovídající postupovým ambicím. „Čekal bych víc bodů, vyhraných zápasů. Tyhle výkony absolutně nebudou stačit,“ uvědomuje si snajpr Řezníček, jenž nasázel dvanáct gólů a dělí se o vedení v tabulce střelců s obrozeným Davidem Hufem z Chrudimi. „Není na co čekat, asi nějaké posily přijdou,“ myslí si před zimou.

Vedení je v předstihu přislíbilo, stejně jako zásahy do realizačního týmu. V klubu během posledních měsíců probíhá pozvolný převod majetnických práv z rukou Václava Bartoňka. Novým většinovým vlastníkem se má stát investiční společnost Portiva.

O něco lépe je na tom aktuálně Dukla. Na druhou stranu, v soutěži trčí až příliš dlouho. Už pátou sezonu. Před rokem to nedotáhla ani do baráže, skončila čtvrtá. Trenér Rada dostal druhý pokus, šéf Petr Paukner mu zatrhl odchod do prvoligového Zlína. Jeho tvrdé ruce věří. Jarní výstup na první místo je stále reálný. „Naše výchozí pozice není špatná. Je příjemnější než loni, kdy jsme se krčili čtyři body od sestupu,“ připomíná pětašedesátiletý mazák, jenž je pořád plný energie. Hodně napoví hned první březnový duel, kdy jeho soubor hostí právě Zbrojovku.

V Brně je nervozita. Mužstvo vůbec nenaplňuje předsezonní prognózy, že bude druhé lize po sestupu vládnout jako za předchozí éry kouče Richarda Dostálka. Drhlo to výsledkově i herně. Parta kolem nezdolného veterána Řezníčka nakonec uhrála víc bodů, než kolik si za své výkony zasloužila. „Je na čase do toho sáhnout, bude to chtít okysličení kádru,“ přiznává Polách, jenž na poslední tři kola nahradil odvolaného Luďka Klusáčka a nyní už má plnohodnotný mandát.

Bude na Srbské, která čeká na nezbytnou rekonstrukci, za pár měsíců líp? Odpověď kapitána není úplně přesvědčivá. „Věřím, co mám dělat?!,“ krčí rameny Řezníček. „Ale je to málo, máme výkyvy. Jsem naštvaný z toho, co předvádíme. Takhle se nehraje o postup. Když se nevyrovnáme mladým klukům, papírově přijatelnějšímu soupeři, je to špatné. Byl to od nás tragický výkon, absolutně bez sebevědomí,“ dodává po frustrující porážce s béčkem Olomouce.

Někdy to na hřišti vypadalo, že šéfuje výběru bez duše. Borci leckdy působili lekle, až odevzdaně. Nejstarší hráč se rozčiloval, balony k němu nechodily. Málokterého soka dokázal papírově největší favorit přehrát. Neukazoval, že je výkonnostně dál než ostatní. „Emoce mám, vadí mi to. Škoda, že to nevadí více lidem,“ ulevuje si brněnský kanonýr.

Konkurence se však má před Zbrojovkou na pozoru. Očekává její razantní útok zezadu. „Pořád ji řadím za kandidáta číslo jedna na postup,“ říká Rada. „Je to velký, tradiční klub s ambicemi. Mančafty jako Vyškov, Brno, Táborsko a věřím, že i my, budou bojovat v horních patrech. Nesmíme zapomenout na Příbram, Jihlavu,“ vypočítává další adepty na postup a baráž.