iSkaut report: Krollis z Vyškova jako lotyšský Kuchta. Co lepší smlouva?

Je ustřelený. Co se týče platu i hodnoty na Transfermarktu, podle které je Raimonds Krollis (22) hráčem se suverénně nejvyšší cenovkou ve F:NL. A tak jsme se vypravili lotyšského reprezentanta hostujícího ve Vyškově sledovat na zápas s Prostějovem (1:0). Jak si útočník, jemuž smlouva s italskou Spezií garantuje desítky tisíc eur měsíčně, na Hané vedl? Co o něm říkali oba trenéři a koho z českých forvardů připomíná? Je tady první díl nové rubriky iSkaut na stadionu.

Po odchodu Idjessiho Metsoka do Plzně se v zimě ozval Vyškov, kterému Krollis kývl na nabídku půlročního hostování bez opce. Je krajně nepravděpodobné, že by v klubu pokračoval, lukrativní podmínky italské smlouvy jsou v Česku pouze na úrovni hráčů Slavie a Sparty. Jde o desítky tisíc eur měsíčně.

Narozen: 28. října 2001 (22 let) v Rize Výška/váha: 186 cm, 80 kg Primární/sekundární pozice: hrotový útočník/desítka Silnější noha: levá Klub: bez opce hostuje do konce sezony ve Vyškově ze Spezie Hodnota podle Transfermarktu: 1,5 milionu eur (38 milionů korun)

Hra bez míče/s míčem

Bez míče

Vyšťavil se, v oslabení pomáhal obraně, poctivě se vracel pod balon. To se mu nedá upřít. Agresivním typem do presinku s náběhovou aktivitou nicméně Krollis není. Staticky držel centrální pozici, do mezihry se příliš nedostával. S intenzitou by měl ve FORTUNA:LIZE problém.

S míčem

Někdejší důrazný ligový stoper Ivo Zbožínek na tribuně obdivně kroutil hlavou nad tím, kolik složitých situací dokázal Krollis uhrát a pomoct tím mančaftu. Nevyhrával sice hlavičkové souboje, ale na zemi mu nikdo díky pevnému těžišti a výbornému krytí míč sebrat nedokázal. Navíc ho s citem pro hru distribuoval dál, nesklepával pouze alibisticky dozadu. Při brejcích ukázal i solidní rychlost, dvakrát jeho únik do otevřené obrany museli prostějovští beci hasit faulem. Technicky je na tom dobře, nicméně potřeboval by vylepšit pravou nohu.