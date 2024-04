Psotka o návratu na lavičku: Hřiště mi vrací energii, říká ředitel Zbrojovky

Proč jste vzali k áčku Lukáše Kříže z juniorky a ne kouče většího jména?

„Avizovali jsme, že v repre přestávce realizační tým rozšíříme, měli jsme připravené systémové řešení. Každý týden jsme tu situaci řešili, ale hlavním impulzem ke změně byl fakt, že jsme prohráli se dvěma posledními celky soutěže. Ve Varnsdorfu to byl velmi ostudný výkon. V Lanžhotu naopak zvládlo svůj zápas béčko, tak jsme nakonec zvolili domácí variantu a trenéry, kteří Zbrojovku milují a udělají pro ni všechno. Chceme, aby se nám vrátili fanoušci a zase fandili. To nám předtím chybělo.“

Co vaše zapojení do režimu áčka?

„Když jsem se měl rozhodnout, jestli mám jít jako hlavní trenér k A-týmu, řekl jsem na to, že si nedokážu představit, že bych se pak vracel na pozici sportovního ředitele. Domluvili jsme se s oběma pány v představenstvu, že tohle oni nechtějí a mají zájem, abych pokračoval ve své roli. Dopracováváme principy, které sportovní úsek potřebuje. Proto jsme se domluvili na této formě. V kabině před hráči jsme jednoznačně řekli, že Lukáš (Kříž) má poslední slovo. Ale snažím se být na každém tréninku. Hřiště mi dává jako jedna z mála věcí aspoň trošku energie zpátky do těla. Můžu se u něho vykřičet. Kvůli rychlejšímu rozhodování jsme se domluvili, že budu při zápasech i na lavičce.“

Byly poslední výsledky důkazem, že předchozí trenér Tomáš Polách ztratil respekt kabiny?

„Určitě ne. Snažil se vsadit na to nejlepší, co měl k dispozici. Taky první poločas s Jihlavou byl opatrný. Bylo vidět, že hráči nejsou v psychické pohodě. Bojovností, nasazením a změnou rozestavení se nám povedlo druhý poločas zvládnout. Trenér Kříž jde příkladem svým nastavením, pracovitostí. Věřím, že tím inspiruje i hráče a bude to jenom lepší.“

Jaká je vaše role u týmu? Máte mít hlavní zodpovědnost za výsledky.

„Rozdělili jsme si úkoly s Márou (asistentem Zúbkem) ohledně koučinku, přípravy na utkání, na soupeře. Budu hodně spolupracovat s Lukášem, Mára bude mít současně na starosti i béčko. Chceme využít pozitivní energii hráčů, kteří jsou momentálně v B-týmu. Někteří k nám v týdnu přišli do tréninkového procesu. Více jsme to propojili.“

Je výhra nad Vysočinou velká úleva?

„Obrovská! Jsem hrozně rád, že se to podařilo a můžeme zase pracovat normálně. Ale pořád je to jenom jedna výhra, potřebujeme jich víc. Potřebujeme se dostat z tlaku, který byl po Varnsdorfu, kdy se psalo o tom, že máme tři body na záchranu. Vnímám, že je to absolutně nekomfortní a špatné postavení našeho týmu. Doufám, že po těchto třech bodech bude méně hektiky a více klidu.“

Jak jste vnímal návrat šestatřicetiletého Petera Štepanovského, který dělal v béčku hrajícího asistenta, rovnou do základu ve druhé lize?

„Je to jeden ze starších hráčů, který si na nic nehraje a všechno, co dělá, je na sto procent. Musím říct, že jsem z něho nadšený. V béčku dělá i kondičního trenéra, vystudoval nejvyšší licenci na FAČR. Chtěli jsme, aby týmu ukázal, že i když má něco za sebou, tak pořád pracuje. I v tréninkovém procesu vypadal velmi dobře. Před utkáním jsme si řekli, že bude prospěšnějším impulzem, když naskočí od začátku.“

Je to dlouhodobější řešení?

„Uvidíme. Spíš si myslím, že šlo o jednorázovou akci. Měli jsme nějaké hráče zraněné, vykartované. Peťa každopádně bude hráčům neustále na očích a doufám, že je bude inspirovat.“