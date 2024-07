Tkáčův gól z hlíny. Není to moc o fotbale, řekl střelec Zlína o druhé lize

Papírově to byl tahák startu druhé nejvyšší soutěže, v reálu průměrný zápas. S minimem šancí, na těžkém terénu. Ten byl hlavní brzdou obou rivalů. Aktivnější zlínské vysvobodil Tkáčův pokus, když se záložník v rohu šestnáctky opřel do balonu, který si nechal skočit a trefil ho k tyči Pastornického branky. „Ohromně důležité vítězství. Táborsko nehrálo vůbec špatně, bylo nepříjemné. Ale pokud chceme hrát nahoře, musíme domácí zápasy zvládat,“ shrnul David Tkáč.

Vítězové s navrátilcem Milošem Kopečným z Opavy dofuněli k výhře v oslabené sestavě. „Už teď máme na střídání jenom mladé kluky. Kádr není široký. Ale věřím, že to budou jenom drobnosti a kluci budou brzy v pořádku,“ modlil se trenér. Vypadli distancovaný Reiter, zranění Kolář, Buchvaldek, Didiba, navíc Vukadin Vukadinovič naskočil ve druhé půli po patáliích s kotníkem. Když střídal dalšího zraněného Zviada Natchkebiu, stadion zabouřil.

Srbský rychlonožka hru oživil a za jeho přítomnosti na place padla i jediná branka. „Terén byl opravdu složitý, byla to víceméně hlína. Asi jsem nehrál na něčem takovém. Místo abych se soustředil na přihrávku, musím se dívat pod sebe, jestli balon skáče nebo ne,“ líčil Tkáč.

Hosté ukázali v ofenzivě málo, nevypracovali si jedinou tutovku. Nepotvrdili roli jednoho z favoritů soutěže a účastníka červnové baráže. „Druhá liga je opravdu soubojová. Není to moc o fotbale,“ zjistil šikula Tkáč, který se vrací po zdravotní pauze. „Nečekal jsem, že vydržím tak dlouho. Ten gól mi ještě dobil baterky,“ potěšilo střelce. „Nečekejte, že na tomto terénu budou hrát soupeři kombinační fotbal. Dokud se hřiště nespraví, nebude to jinak,“ povzdechl si kouč vítězů, jenž může dál počítat s brankářem Stanislavem Dostálem.

Interes olomoucké Sigmy je dál pouze v rovině nekonkrétní nabídky. Opora odchytala oba vstupní duely. „Zatím se to nijak nevyvíjí. Bavíme se o tom s ním. Hledáme to nejlepší řešení, aby to nenarušilo mančaft a Dosty byl spokojený,“ uvedl Červenka.