Dostál: Pět zápasů, pět nul. Zbožňuju ho, řekl Poznar. „Dvojitý agent“ chyběl

Pět zápasů, pět gólů a třináct bodů! V úsporném, leč nesmírně efektivním střeleckém režimu deptá Zlín druholigovou konkurenci. V pátém kole přetlačil odbojnou Viktorii Žižkov 1:0, hlavou přesně zacílil Tomáš Poznar. Šlo o jeho premiérovou trefu po návratu z Trnavy. „Té výhry si nesmírně ceníme. Žižkov má velmi dobré, sympatické, charakterní mužstvo. O spoustě těch kluků ještě uslyšíme,“ mínil Poznar.

Co na to Pavel Hoftych, který pracuje pro oba kluby? Sportovní manažer Pražanů a nesmluvní poradce moravského celku ve sportovní oblasti pikantní duel osobně nesledoval, vybíral si dovolenou, kterou v předstihu avizoval. Na schizofrenní roli, i na české poměry atypickou a kontroverzní, si obě strany zvykly. Před sezonou ji ostatně posvětily. Neviděly osobu „dvojitého agenta“ Hoftycha jako problém. „Co si dělá ve svém volném čase, je mi celkem jedno,“ utrousil žižkovský trenér Marek Nikl.

Se svým nadřízeným naposledy mluvil zkraje týdne, kdy Hoftych také na jeden den navštívil Zlín. Pak už byl v relaxačním režimu. „V týdnu zmizel, aby měl klid,“ poznamenal s úsměvem Nikl, jenž předpokládal, že si po utkání s Hoftychem zatelefonuje a všechno tradičně proberou. „Doufám, že fandil nám,“ zmínil kouč, jemuž by byl i bod ze stadionu favorita málo. „Hráli jsme velmi dobře a měli jsme na těžkém terénu obrovské šance. Víc než v předchozích zápasech. Bohužel jsme je nevyřešili vůbec dobře,“ posteskl si. „Naše hra se zvedá,“ dodal.

Zlín postavil po sestupu na druhou ligu nadstandardní kádr. Byť přišel o největší talenty Bužka se Slončíkem a borce na hostování, soupisku má širokou a lavičku na poměry soutěže poměrně nabitou. Proti Žižkovu na ní seděli například Didiba, Reiter, Brandner či Buchvaldek. I to je důvod, proč Červenkův soubor po pátém kole vládne Chance národní lize. Spolu s Vlašimí a s Vyškovem, který má o zápas míň, dosud neprohrál.

Pražského soka svalil Poznarovým zásahem, Cletus Nombil navíc trefil povedenou ránou zpoza šestnáctky tyč a na konci napálil konstrukci i mladík Matěj Slouk, jenž byl na place pár desítek vteřin. Hosté měli za stavu 0:1 tutovku. Po Nombilově hrubce uháněl sám na gólmana křídelník David Klusák, ovšem příležitost totálně zpackal. Místo chladnokrevného zakončení anebo přihrávky úplně volnému spoluhráči Augustovi Batiojovi neuváženě vystřelil z dálky a trefil do těla vyběhnutého Stanislava Dostála. Úzko mu bylo ještě v závěru, kdy střídající Dominik Gembický po hrubce domácí defenzivy balonem znovu líznul fantoma Dostála. „Já ho teď zbožňuju. Jsem konsternovaný z toho, co v bráně předvádí. Má neuvěřitelnou formu. Pro mě je to i gólman pro top trojku,“ prohlásil s nadšením útočník Poznar.

Dostál jako hlavní persona týmu

Zkušený brankář na podzim stále neinkasoval, jeho transfer do prvoligové Olomouce, o který by stál, je momentálně u ledu. Zlín ho potřebuje, aby se po roce vrátil mezi elitu. Ideálně přímou cestou z prvního místa. Podle toho sezonu rozjel, ztratil pouze v prvním kole v Líšni (0:0). Není žádný válec, ovšem boduje a rychle se naučil soubojovou soutěž hrát. Vzadu bezpečně na nulu a zvítězit na jeden gól. „Zlín má velmi zkušený a kvalitní tým. Hraje fotbal, dá se říct na jistotu, proto tyto zápasy vyhrává,“ uvedl Nikl.

V základu nastupují zkušení harcovníci, k nimž nedávno přibyl odchovanec Miloš Kopečný, pamětník triumfu v MOL Cupu 2017 a bitev v Evropské lize. „Chci, aby mě viděl hrát můj syn,“ vzkázal po nečekaném návratu z Opavy. Potomek v dresu se jmenovkou Kopeček byl v pátek večer samozřejmě v hledišti Letné. Za ruku držel maminku, rovněž oděnou do dresu s číslem 23 a jménem Kopečný. Právě třicetiletý pravý obránce nacentroval v sedmé minutě na Poznarův vítězný zásah.

Do povědomí širší veřejnosti se vrací také záložník David Machalík (28), který nadějně nakopl kariéru ve Slovácku, a jednu dobu jej měla v merku pražská Slavia. Pak však ustrnul, poslední roky se motal ve druhé a třetí lize. V Kroměříži ho vedl Bronislav Červenka a odtud si rodáka z Bystřice pod Lopeníkem před novým ročníkem vytáhl zpátky k sobě.

5. kolo druhé fotbalové ligy:



Zlín - Viktoria Žižkov 1:0 (1:0)

Branka: 7. Poznar. Rozhodčí: Beneš - Pochylý, Pfeifer. ŽK: Tkáč, Černín - Broukal, Klusák. Diváci: 1983.

Prostějov - Vlašim 1:1 (1:0)

Branky: 21. Matoušek - 57. Hodek. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Beneš. ŽK: Habusta - A. Pudil. ČK: 13. Kurka (Vlašim).