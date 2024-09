Šéf Opavy: Vybavení na odpis, všude je bahno. Odhad škod? Desítky milionů

Opava. Jedno z míst nejvíce postižených záplavami začíná sčítat šrámy po hororovém víkendu, kdy se z koryta vylila stejnojmenná řeka. Voda v neděli ukázala svou sílu i druholigovému klubu SFC a Městský stadion dostal plnou palbu. Podle prvních odhadů se na podzim v Opavě dohrálo. Škody půjdou dle slov ředitele klubu Tomáše Hůlovce do desítek milionů korun. „V regeneraci jsme měli napevno zabudovanou těžkou vířivku. Ta voda měla takovou sílu, že ji hodila do druhého rohu místnosti a postavila na bok. Vybavení dole na stadionu je totálně na odpis.“

Zdá se, že SFC je nejpostiženějším ze všech profesionálních fotbalových klubů v tuzemsku. Aby ne, vždyť stadion se nachází v bezprostřední blízkosti řeky. V pondělí se situace konečně začala uklidňovat. „Naplno jsme spustili v tuto chvíli zejména vyklízecí práce, protože v dolním patře stadionu je všechno zničené. Do areálu jsme byli vpuštění až v pondělí, do té doby byl zákaz vstupu. V šatnách máme třeba skříňky napevno, ale jedná se o dřevotřísku, takže si to umíte představit. Vynášíme věci a odklízíme bahno, kterého je všude třeba třicet centimetrů. Hrubý prvotní odhad škod i s trávníkem vychází na nižší desítky milionů korun,“ říká Hůlovec.

A děkuje všem fanouškům za pomoc. „Zájem pomáhat je opravdu velký. Jsme vděční, i když v pondělí jsme museli i některé fanoušky odrazovat. Potřebujeme udělat nějaký ucelenější harmonogram prací. Podle toho budeme s fanoušky komunikovat, aby věděli, co a v jakých sektorech je potřeba dělat. Proto prosím ty, kteří by chtěli pomoci, aby sledovali naše sociální sítě, kde se postupně objeví potřebné informace,“ doplnil šéf SFC.

Páteční duel s Prostějovem byl zcela pochopitelně odložen, takže v úterý přiloží ruku k dílu i hráči A-týmu. „Bude to pro ně takový odpolední trénink, protože práce je extrémně hodně. Prioritou ale je, aby se co nejdřív vrátili do standardního režimu. Prostějov je zrušen, ale další týden už nás čeká pohárové utkání a následně ligový výjezd na Žižkov. Musíme kluky udržet v tréninkovém módu, takže se budou připravovat na umělé trávě v Kylešovicích, která nebyla pod vodou, takže tam nebyl nános bahna,“ odkrývá plány předseda klubu.

I pro samotné hráče je to složité období. Přišli o veškeré zázemí, přitom je už co nevidět zase čekají mistrovská klání i výjezd do třetiligového Strání k utkání MOL Cupu. Ožehavá situace to byla zejména pro některé cizince, kteří přišli do Opavy třeba teprve letos v létě.

„Někteří spoluhráči cizinci bydlí na stadionu v hotelu nebo kousek dál u sportovní haly, a měli nařízenou evakuaci. Vzali jsme je k sobě domů. Stmelujeme tím vlastně kolektiv. Musíme si prostě pomáhat. U sebe jsem ubytoval dva spoluhráče a třetího jsem vezl v pondělí k našemu masérovi,“ svěřil se útočník Tomáš Rataj.

Zmíněné duely příští týden odehraje SFC venku, ale řešit se bude i zbytek zápasů podzimní části druhé ligy, které by Opavané měli absolvovat doma. Že by se hrálo v srdci Slezska, je totiž podle prvních zpráv utopie.

„Na konkrétní hodnocení je velmi brzy, ale konzultoval jsem situaci s naším hlavním trávníkářem i externí firmou a názor převládá jediný. Na podzim už se v Opavě nic neodehraje. Jedna věc je vrstva bahna, druhá věc ta, že trávník je natolik podmáčen, že na něj stejně nemůže vjet žádná technika,“ sdělil Hůlovec a dodal, „není to jen o bahnu, ale do půdy se dostaly i různé nečistoty a oleje. Uvidíme, zda to nebude na kompletní výměnu. Cítím, že je to teď beznadějné, protože vlastně končí i vegetační období.“

Do konce podzimu by Opava měla odehrát na svém stadionu kromě odvolaného duelu s Prostějovem ještě dvě utkání s rezervami Slavie a Baníku. Už nyní je několik variant, které klub bude projednávat s Ligovou fotbalovou asociací (LFA). „Uvidíme, jak nám bude vyhověno. Variantou je, že by se ty zápasy odehrály na jaře, což je komplikované. Nejlepší možnost by byla přehodit pořadatelství, abychom ty zápasy odehráli venku, a na jaře doma. Ve hře je i azyl na ty zbylé zápasy,“ promluvil Hůlovec o možnostech, které se budou řešit.