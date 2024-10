Dostál, sběrač nul: Ve Zlíně jedeme na body, ne na krásu. Půjde do Sigmy?

Z jedenácti utkání deset výher. Ztráta jen v prvním kole v Líšni (0:0). Mimo druhou Chrudim obrovský odskok od ostatních. Zlín plní s grácií roli favorita Chance Národní ligy a jeho gólman Stanislav Dostál na podzim víceméně zavřel bránu. Po sezoně mu v klubu končí smlouva. Přestoupí do Olomouce, která o něj měla nedávno zájem?

Jak se říká: Štěstí přeje připraveným. Je Zlín připravený vyhrát druhou ligu a vrátit se do první?

„S tímto tvrzením bych byl osobně ještě velmi opatrný. Hodnotil bych to až po půlce sezony. Teď nás čekají čtyři důležité a těžké zápasy s Opavou, Vyškovem, Jihlavou a Chrudimí. Ty nás dost prověří. Pořád tu soutěž poznáváme, hlavně béčka jsou nečitelná. Vezměte si náš zápas na Zbrojovce, kde Šural na konci netrefil prázdnou branku. To jsem si říkal, že je hotovo, všichni jsme byli jenom diváci. Jenže on to poslal velkou ránou do břevna a my jsme pak ještě dali v nastaveném čase po rohu vítězný gól.“

Na začátku jste sbírali vydřené triumfy. Jde postupně nahoru i hra?

„Kluci si začínají víc věřit. Naposledy ve Varnsdorfu a předtím doma (se Spartou B) už to bylo lepší. Když uděláte o víkendu tři body, je mezi zápasy pohoda a sebevědomí roste.“

To určitě i vám, máte už osm nul. Je o hodně snazší chytat ve druhé lize než v první?

„Nezlehčoval bych to, ani nepřeceňoval. Samozřejmě, že kvalita zakončení je v nejvyšší soutěži lepší. Týmy, proti kterým jsme na podzim hráli, měly nějaké šance. Prvoligové týmy by nás ztrestaly daleko víc. Tak to prostě je. Nula zadarmo byla asi ta poslední ve Varnsdorfu, kde měli domácí oprávněně dva vyloučené hráče. To zápas výrazně ovlivnilo. Vydřené čisté konto? Asi hned první zápas v Líšni. Tam jsem si zachytal nejvíc, pomohla mi i tyčka, na konci tam byly závary.“

Každopádně vám to lepí, že?

„Je to hodně příjemné pro mě, ale hlavně pro naši obranu. Hrajeme, dá se říct ve stejném složení jako v minulé sezoně v první lize, kdy jsme dostávali hrozně laciné góly. To se nám teď zaplaťpánbůh neděje. Pro kluky přede mnou je to taky super povzbuzení.“

A vy si půl roku před koncem smlouvy říkáte o přestup do Olomouce, ne?