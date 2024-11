Zlín dominuje druhé lize a kouč říká: Nečekal jsem to. O postupu nemluví

Překvapuje vás, jak v náročné soutěži zatím dominujete?

„Věděli jsme, že to bude hrozně těžké. Takový podzim je úplně neskutečný. Vůbec jsem to nečekal. Pamatuji se, jaké byly potíže se skládáním týmu. Za to, že se kluci takhle semkli a někdy i se štěstím ty body urvali, jim patří dík a obrovská pochvala.“

Jste na nejlepší cestě do nejvyšší soutěže?

„Tohle vůbec nechci predikovat. Prošel jsem si tím, že jsme měli s Kroměříží polštář deseti bodů. Všichni nás plácali po zádech, že už jsme postupující do druhé ligy. Ale já dobře vím, že na každý tým může přijít krize, nastat problém. Vůbec se nedívám na to, co bude dál, za deset kol. Po Táborsku se můžeme bavit o tom, jak budeme po dlouhé pauze fungovat na jaře.“

V přímém souboji o první místo jste v pondělí přehráli Chrudim 2:0. Jednoznačně, že?

„Se zápasem jsem byl ohromně spokojený. Kluci splnili taktické pokyny a předvedli nejlepší výkon v sezoně. Tohle bylo to nejlepší, co nás mohlo potkat z hlediska vnější motivace. Hrál první se druhým, před domácími fanoušky, pod světly, v televizi. Hráči věděli, o co jde. Chrudim fakt hrála dobré zápasy, viděl jsem ji. Je velmi nebezpečná na útočné polovině hřiště. Měl jsem k ní respekt. Ale my jsme hráli aktivně, agresivně, dobře jsme je dostupovali.“

S čím půjdete do poslední bitvy v Táborsku?

„Sice už se počítá do jara, ale hraje se ještě na podzim. Tak to i beru. Jedeme tam zase odevzdat poctivý výkon, abychom si mohli říct, že jsme udělali všechno pro to, aby byli zlínští fanoušci spokojení.“