Líšeň potvrdila Vrbu: Máme na postup. Uvedení i s rýpnutím do Zbrojovky

Vrbův příchod souvisí s nedávným nástupem nových majitelů, kteří chtějí klub z brněnského předměstí dostat do první ligy. „Do jarní části soutěže vstupujeme s vizí pokusit se probojovat na příčku, která zajišťuje účast v baráži. Tento ambiciózní cíl si žádá posílení celého týmu. Nemyslím tím jen hráče, ale i realizační tým. Proto přivádíme velmi zkušeného trenéra Pavla Vrbu, od kterého se ostatní mohou hodně učit,“ uvedl generální ředitel Libor Kleibl.

Vrba patří mezi respektované české trenéry s bohatými zkušenostmi z domácích i zahraničních soutěží. Mezi jeho největší úspěchy patří zisk tří ligových titulů s Plzní, mistrem byl také s Žilinou na Slovensku a s Ludogorcem Razgrad v Bulharsku. Vyhrál Český pohár, třikrát zažil účast v Lize mistrů. Česká reprezentace se pod jeho vedením kvalifikovala na Euro 2016 a v anketě FAČR byl celkem osmkrát vyhlášen Trenérem roku. Naposledy rodák z Přerova působil loňský podzim jako kouč Zlína.

Klub jeho příchod avizoval ve videu, kde si i tak trochu v nadsázce rýpnul do městského rivala, když Vrba projížděl autem Srbskou ulicí, kde sídlí Zbrojovka.

„Zaujala mě nabídka klubu, který má jasnou vizi postupu do první ligy. Je to pro mě nová výzva, kterou jsem se rozhodl přijmout. Věřím, že Líšeň má na to do nejvyšší soutěže postoupit, trenéři zde odvedli velký kus práce, na který chci navázat. Zároveň jsem rád, že součástí týmu zůstává Milan Valachovič, jeho znalost prostředí a zkušenosti jsou pro klub velmi cenné,“ řekl Vrba.

Anketa Který brněnský tým postoupí dřív do první ligy? Zbrojovka Líšeň

Mužstvo je po podzimu deváté se ztrátou sedmi bodů na třetí Vyškov. „Příchod Pavla Vrby vnímám jako příležitost pro celý klub. Pro mě osobně je trenérským vzorem, který do Líšně přináší zkušenosti z velkého fotbalu. Těším se na naši spolupráci a věřím, že společně zabojujeme o postup do první ligy,“ uvedl Valachovič.

Spolu s Vrbou se další novou tváří realizačního týmu stal kondiční trenér Kryštof Cacek. „Pod jeho vedením dozná příprava významných změn. Chceme jít s dobou, proto do tréninků zapojíme moderní postupy, a to včetně techniky,“ dodal Kleibl. Realizační tým byl současně doplněn o zkušenou fyzioterapeutku a masérku.