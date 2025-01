Weber: Hradec mi naložil. V Prostějově mám šanci zvednout prapor

Jozef Weber naposledy vedl v létě 2023 Hradec Králové. Neúspěšně, nutno dodat. Tým převzal po Miroslavu Koubkovi v době, kdy se po letech v azylu vracel do Malšovické arény. Na lavičce však vydržel jen do září, po osmém kole byl nahrazen Václavem Kotalem.

„Co si budeme povídat, rozchody nejsou příjemné. V Hradci jsem dostal, jak se říká, naloženo,“ popisuje s odstupem času. „Nebojím se pravdy. Předtím jsem měl tři úspěšná angažmá, naposledy dvě neúspěšná. Tak to v životě je, na tom nic špatného není. Nějaké nabídky byly už dřív, ale ještě to na mě bylo brzo. Prostějov přišel v pravý čas. Patří mezi ambiciózní kluby, navíc to mám blízko domů. Roli v rozhodování sehrálo i to, že jsem znal některé hráče z minulosti.“

Z Drnovic to má nyní do práce opravdu kousek, půl hodinky autem. A díky Vyškovu, který je doma právě ve dvoutisícové obci, může zúročit přehled o druhé lize. „Paradoxně jsem ji teď naživo sledoval více než první, protože jsem to měl pod nosem. Přehled mám, je to jiná soutěž. Ale tento kádr je připravený,“ je přesvědčený Weber.

Je to sice už devět let, co čtyřiapadesátiletý kouč působil o patro níž, ale málokdo má na druhou ligu tak parádní vzpomínky. Rok 2013: postup mezi elitu s Bohemians, rok 2016: to samé s Karvinou.

„Měl jsem kliku,“ odpoví skromně. Ale když na něj vybalíte, že by bylo fajn mít v životopise i třetí takový zářez, rozesměje se. „To by bylo krásné, avšak máme postupné plány. Vždycky se něco povede, když to děláte dlouhodobě s rozumem. Vedení postavilo stadion, vybudovalo kádr. Jsem mile překvapen, že drtivá většina hráčů je kmenových, takže si můžeme pomoct i nějakým hostováním. Osmnáct hráčů patří Prostějovu, s tím se dá dobře pracovat. V Karviné se nám to povedlo taky díky stabilizaci, netočilo se tam nic jako na kolotoči,“ porovnává.

Jeden až dva hráči by z mužstva zimujícího na páté příčce měli odejít (o útočníka Filipa Žáka má zájem Vyškov), stejný počet přijít. Prioritou je podpis brankáře, protože podzimní duo Vladimír Neuman, Luděk Vejmola je fuč a testovaný Lukáš Hasalík teprve musí přesvědčit. „Oba odešli z různých důvodů, těžko jsme je mohli ovlivnit. Škoda. Vedl jsem Neumana i Vejmolu, ale nedá se nic dělat. Hledáme,“ potvrzuje.

Dobře se zatím jeví zkoušený Jan Harušťák, devatenáctiletý bratr Jaroslava z Teplic. Urostlý levonohý stoper přišel z Frýdku-Místku, v úvodním duelu s Olomoucí B (1:3) zaujal nejen přesnou gólovou hlavičkou po standardní situaci. „Nové kluky ještě nechci hodnotit, ale u Harušťáka udělám výjimku. Přestože jsme dostali tři góly, líbil se mi. Už i ve Frýdku. Jak jsem se bez práce hodně nudil, viděl jsem i zápasy třetí ligy. Navíc mi tam hraje syn (Tomáš Weber nastupuje za Zlínsko), takže jsem viděl, že Honza má potenciál. Musí si akorát zvyknout na vyšší tempo,“ říká.

A ostatní si zase možná budou muset zvyknout na nové rozestavení. Zatímco předchůdce Radim Kučera nejčastěji aplikoval schéma 4–2–3–1 či 4–4–2, Weber se netají sympatiemi k systému se třemi stopery.

„Je to tak, ale nejdříve je třeba poznat kádr, aby rozestavení sedělo hráčům. Nemá cenu něco lámat přes koleno a vymýšlet, co by třeba nefungovalo. Máme na to dva měsíce, to je dost času. Tvrdím, že když nejste Manchester City, měli byste umět hrát aspoň dvě rozestavení, abyste dokázali reagovat na soupeře. Martina Šindeláře jsem vedl v Karviné, Ondru Ševčíka zase v Hradci. Oba stopeři v organizaci hry a přeskakování rozestavení dokážou trenérovi pomoct,“ chválí.

V sobotu nastoupí SK proti Baníku B, soutěž odstartuje v březnu na půdě lídra ze Zlína.