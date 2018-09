Slavii ožil útočník. Koukat na zápasy je fakt těžký, slavil gól Mešanovič

Jak jste si užíval, že jste mohl zase nastoupit?

„Krásné pocity. Ta doba, co jsem nehrál, byla strašně dlouho, takže teď být na hřišti je opravdu radost.“

Pomohlo vám i to, že jste minulé pondělí nastoupit za juniorku na poločas proti Dynamu?

„Určitě mi to pomohlo. Plán byl takový, že nějaké zápasy odehraju za juniorku, abych se do toho dostal, měl jsem jít určitě ještě jednou, ale kvůli zranění kluků jsem si šel sednout na lavičku teď naposledy s Bohemkou. Teď jsme se domluvili, že půjdu od začátku, a dokud budu mít sílu, budu hrát.“

Už proti Dynamu za juniorku jste skóroval, teď jste rozhodl pohárový zápas s Ústím. Potvrdil jste si, že vám to pořád střílí?

„Jsem za to moc rád, ale měl jsem ještě dvě šance, které jsem mohl proměnit. Ale po takové dlouhé době... Jsem hlavně rád, že jsem se do těch šancí dostal, budu se teď snažit pracovat, abych i ty další šance proměňoval.“

Cítíte se v neděli na Baník?

„To je na trenérovi. Já vím, že jsem strašně dlouho nehrál, ale teď mám o to větší motivaci. Budu se snažit pracovat tak, abych se zase dostal do sestavy a hrál.“

Jasně, ale jde o to, že tým útočníka při těch zraněních potřebuje. Zvládnul byste to?

„Teď jsem víc než šedesát minut odehrál úplně v pohodě, koleno drží, to je pro mě důležité. A je pravda, že Standa Tecl a Milan Škoda jsou zranění, já jim přeju, ať jsou brzy zdraví, protože sám vím, jak nepříjemné to pro člověka je.“

Jak jste to prožíval?

„Hlavně začátek byl psychicky těžký, po operaci už jsem se srovnal a začal jsem myslet na uzdravení, nic jiného nenaděláte, snažil jsem se být pozitivní. Ale koukat na ty zápasy, jak kluci hrají, to je fakt těžký.“