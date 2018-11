Nastavení v Plzni? Ve světě Halloween, v Česku apríl, reagoval Železník

Co se přesně v Plzni stalo? Sudí Zelinka měl přidat oficiálně nad rámec hrací doby druhého poločasu tři minuty. Nicméně hru po jejich uplynutí neukončil a pokračovalo se ještě další dvě minuty, ačkoliv k tomu nebyl žádný zřejmý důvod.

Plzeň tak dostala možnost na poslední útok, při kterém hostující Václav Procházka ve vápně trefil loktem Luďka Pernicu - to znamenalo penaltu a navíc i červenou kartu pro stopera Baníku. Nařízený pokutový kop po faulu svého jmenovce proměnil Roman Procházka a odvrátil alespoň na chvíli vyřazení Viktorie z poháru. Ten ale po parádní trefě Jiřího Fleišmana ze 111. minuty stejně přišel.

K „nastavení s bonusem“ se po utkání vyjádřili sami aktéři zápasu, ale ještě předtím na toto téma zareagoval na svém twitterovém účtu zlínský fotbalista Lukáš Železník, který krátce po vyrovnání Plzně k hashtagu molcup přidal několik vysmátých smajlíků a následně dodal i několik slov. „Ve světě je Halloween – v Česku apríl,“ napsal.

Ve světě halloween - v česku apríl 😂🙈 — Lukáš Železník (@Palic_7) October 31, 2018

Po zápasu už hráči Baníku moment, který poslal duel do prodloužení už tak vzrušeně nekomentovali. „Když rozhodčí oznámí, že bude nastavovat tři minuty, tak to určitě v hlavě něco zanechá. Ale trenér nás uklidňoval, říkal, ať se soustředíme, že to zkusíme dohrát důstojně,“ prozradil, jaké dostal se svými spoluhráči pokyny před prodloužením, pozdější hrdina Baníku Jiří Fleišman. Ostravský trenér Bohumil Páník se k situaci vracet nechtěl. „Já to nebudu komentovat. Viděl to každý,“ utrousil.

Na délku nastavení nereagoval ani plzeňský Radim Řezník. Ten se ohlédl pouze za penaltovým zákrokem Procházky. „Bylo to sice v nastaveném čase, ale co jsem viděl z lavičky, penalta jasná, soupeř šel do toho souboje bez balonu,“ uvedl.