Heča ušetřil Spartu většího debaklu: Do hlavy dalších hráčů nevidím | iSport.cz

Ze standardních situací se proti vám opět prosadil Tomáš Souček. Máte problémy s jeho bráněním?

„Oni mají standardky silné, to jsme věděli. Vždyť mají snad devět hráčů kolem 190 centimetrů. Hrají to na souboje. Říkali jsme si, že standardky nesmíme dělat a oni stejně měli rohů snad patnáct.“

Z čeho to plynulo?

„Nebyli jsme na balonu a slávisté nás dokázali trestat. Dostali se do tlaku, z něhož si ty situace tvořili. A pak už je to o osobním bránění.“

Byl zlomový druhý gól do šatny?

„Neřekl bych. Říká se, že vedení 2:0 po poločase je to nejhorší, co může být. Chtěli jsme ve druhé půli dát co nejrychleji gól, jenže jsme si nevytvořili ani šanci. Těžký…“

Jak je možné, že vaše výkony mají v průběhu jara zase sestupnou tendenci?

„Každý si tohle musí říct v sobě, do hlavy dalších hráčů nevidím. Musíme se teď semknout, vyhrát posledních šest zápasu a ukončit sezonu důstojně.“

Nemáte obavy i o třetí místo v lize?

„Nemám. Věřím, že se zvedneme. Hned v sobotu se chytneme v dalším zápase (v Opavě) a nadstavbu zvládneme. Jinak to nejde.“