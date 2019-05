Finále poháru? Žádná Praha, Olomouc, bouří Baník. Tvrdík navrhuje Brno | iSport.cz

Slezský klub v prohlášení informuje, že se k němu dostaly informace, podle nichž jsou momentálně reálné dvě varianty - Andrův stadion v Olomouci a pražská Letná. „V situaci, kdy se do finále dostal jeden klub z Prahy a druhý z Ostravy, je asi každému jasné, že za neutrální lze z těchto dvou zvažovaných lokalit považovat jen Olomouc,“ řekl výkonný ředitel klubu Michal Bělák.

„Ano, Olomouc leží blíž Ostravě než Praze, ale rozdíl v délce dopravy z obou měst do Olomouce je asi jen hodinový. Olomouc je navíc pro fanoušky z obou měst velmi snadno dostupná vlakem, a díky tomu, že do ní vede z obou směrů i dálnice, také autem. Nehledě na to, že stadion v Olomouci svým komfortem a bezpečnostním zajištěním odpovídá významu finálového utkání MOL Cupu. Nedávno navíc prošel rekonstrukcí," dodal všechny důvody a řekl, že za dobrou neutrální půdu by považoval i Brno.

Své stanovisko nabídl i majitel Baníku Václav Brabec. „Abych řekl upřímně, neumím si za těchto okolností, kdy je jasné, že finalisté jsou z Prahy a Ostravy, představit, že by FAČR rozhodla o konání finálového utkání v Praze. Tím spíš, že se skutečně nabízejí místa, jejichž výběr by odpovídal duchu fair play,“ řekl v oficiálním vyjádření.

Jen pro poradek - pred zahajenim MOL Cupu bylo pro finale stanoveno, ze pri dvou ceskych klubech to bude stadion Sparty, pri dvou moravskych stadion Olomouce. Pri jednom ceskem a moravskem klubu mel rozhodnout los z techto dvou stadionu. Banik to dobre vi. https://t.co/0Vct7dQdAO — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) May 1, 2019

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík však ve středu odpoledne zareagoval na Twitteru. „Jen pro pořádek – před zahájením MOL CUpu bylo pro finále stanoveno, že při dvou českých klubech, to bude stadion Sparty. Při dvou moravských stadion Olomouce a při jednom českém a moravském rozhodne los. Baník to dobře ví,“ napsal Tvrdík.

A přidal ještě jednu reakci. „Vyhlášená a všemi akceptovaná pravidla při zahájení soutěže se mají dodržovat. Jestliže však nemá z jakéhokoliv důvodu platit tato varianta, Slavia navrhla Baníku geografický střed mezi oběma městy – Brno. Budeme ale respektovat rozhodnutí pořadatele soutěže,“ dodal Tvrdík.

Podle informací Sportu však před zahájením MOL Cupu k žádné závazné dohodě o tom, že by se finále mělo hrát například zrovna na Letné, se Spartou nedošlo. A právě fakt, že FAČR dopředu jasně neurčil místo konání vyvrcholení Mol Cupu, se mu nyní ve zlém vrací.

Podle slov mluvčího Fotbalové asociace Michala Jurmana se fanoušci dozvědí dějiště finále domácího poháru nejpozději ve středu.