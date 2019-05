Finále poháru v Olomouci, kluby ale řešily spory. Proč byla volba složitá? | iSport.cz

Domluvilo se něco před sezonou, nebo se nedomluvilo vůbec nic? Právě na téhle smyčce, tedy jestli platí, že se finále mělo hrát na Spartě při účasti dvou českých klubů, v Olomouci při účasti dvou moravských, a losovalo by se mezi oběma stadiony, kdyby se o zlato bili „jeden a jeden“, celá šlamastyka visela.

Rozhodnuto přitom nakonec je. Finále se bude hrát 22. května na Andrově stadionu.

„Jen pro pořádek – před zahájením MOL Cupu bylo pro finále stanoveno, že při dvou českých klubech to bude stadion Sparty, při dvou moravských stadion Olomouce. Při jednom českém a moravském klubu měl rozhodnout los z těchto dvou stadionů. Baník to dobře ví,“ rozpoutal debatu na Twitteru večer na prvního máje předseda Slavie Jaroslav Tvrdík.

Právě on se měl sejít se svým protějškem, šéfem Baníku Václavem Brabcem, aby společně došli ke shodě na místě konání finálového zápasu. Prý nic, nedohodli se. Slávistický šéf měl navrhovat variantu Brno, ovšem ta nevyhovuje z bezpečnostních důvodů.

Tvrdík přitom narážel na výrok právě Václava Brabce.

„Abych řekl upřímně, neumím si za těchto okolností, kdy je jasné, že finalisté jsou z Prahy a Ostravy, představit, že by FAČR rozhodla o konání finálového utkání v Praze. Tím spíš, že se skutečně nabízejí místa, jejichž výběr by odpovídal duchu fair play,“ nechal se slyšet ostravský majitel.

Z pohledu Baníku je finále v Olomouci snadno akceptovatelné, Brabec a spol. se spíš „jen“ bránili možné situaci, že by se o zlato nakonec přece jen hrálo v Praze.

Tvrdíkovi se tenhle postoj nelíbí, protože se tím ostravské vedení údajně vymezuje vůči předem dohodnutým postupům. Zásadní otázkou ovšem je, jestli vůbec předem byly nějaké postupy jasně domluveny...

Informace o tom, že žádná jednoznačná dohoda, o které píše například Tvrdík, nepadla, totiž zaznívají nakonec i přímo ze Sparty. „Když jsem se před pár týdny potkal s předsedou asociace Martinem Malíkem, nastiňoval mi sice tuto možnost, ale k žádné konkrétní dohodě pro tento ročník nedošlo,“ prohlásil generální ředitel Sparty František Čupr.

Připustil však, že s Malíkem diskutoval o využití jednotlivých stadionů směrem do dalších let. „Martin mi říkal svoji představu, že by se pravidelně hrálo finále Mol Cupu buď v Olomouci, nebo na Letné. O tom jsme se bavili s tím, že do budoucna si to umíme představit. Konkrétní dohoda na tento ročník ale v diskuzi opravdu nebyla,“ popisuje Čupr.

Předseda asociace pak při dohadech o místě pro finále Mol Cupu tuto schůzku nezmiňuje, ale vrací se až na začátek sezony. A tvrdí, že na ligové půdě tehdy varianta Letná zazněla. „Před sezonou vznikla dohoda, že se finále MOL Cupu odehraje na Spartě nebo v Olomouci. To podle toho, které týmy se do něj probojují. Pokud dva české, tak na Spartě, pokud dva moravské, pak v Olomouci. V případě česko-moravského finále že rozhodne los. Byla to interní domluva, kterou jsme ani nezveřejňovali,“ říká Martin Malík, předseda asociace.

Tuto verzi potvrzuje, ovšem pouze z určité části, místopředseda ligového výboru za druhou ligu Petr Heidenreich, výkonný ředitel Ústí nad Labem. „Řešilo se to, ale jestli to proběhlo oficiálně, to nemůžu potvrdit. Prostě padl návrh, že to bude v Olomouci, když se sejdou dva moravské kluby, a Praha, když dva Češi. Ovšem s tím, že ve hře byly Sparta i Slavia podle toho, kdo bude ve finále,“ říká Heidenreich.

Zásadní rozpor je tedy v tom, že v Malíkově verzi Eden vůbec nefiguruje. A tomu, že se oficiálně nejspíš opravdu nic nedomluvilo, nahrává i zmatek, který nyní kolem místa pro finále vznikl. Pokud by totiž byla na stole jasná dohoda včetně podmínek pro klub, na jehož stadionu se bude finále hrát, a byly vyřešeny i provozní záležitosti, těžko by nejspíš nyní byl ze všeho tak zamotaný detektivní případ…

Nicméně dobré je, že nakonec se ho přeci jen podařilo vyřešit. Hrát se bude v Olomouci. A basta.