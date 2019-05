Verdikt u Baroše disciplinárka odložila, Baník zvažuje protest | iSport.cz

Náhradník Milan Baroš opakovaně bouchnul pěstí do lavičky a poškodil ji. To všechno ze vzteku, že Slavia právě proměnila ve finále Mol Cupu proti jeho Baníku přísnou penaltu. Čtvrtý rozhodčí Jiří Houdek na to upozornil hlavní Petra Ardeleanua – a ten ho ze střídačky vyloučil. Jaké to bude mít následky, disciplinární komise na svém čtvrtečním zasedání nerozhodla. Čeká se, zda Baník podá protest, na což má klub čas do pátečního poledne.