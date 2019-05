Majitel Baníku zuří: K čemu se sudí snížili?! Baroš bouchne do cedulky… | iSport.cz

"Penalta neměla být odpískána. Při jejím zahrávání navíc hráč Slavie vběhnul do pokutového území, měla být tedy opakována. A vrcholem bylo celé to vyústění, kdy byl po obrovské křivdě v tak důležitém utkání vyloučen Milan Baroš," uvedl pro klubový web Brabec, jehož Baník ve finále prohrál 0:2.

Baroš byl podle zápisu o utkání vyloučen za to, že poškodil střídačku. Podle všeho dostal červenou kartu na doporučení čtvrtého sudího Jiřího Houdka. "Pro mě je vyloučení naprosto neuvěřitelné. To, k čemu se rozhodčí v té chvíli snížili, je pro mě zcela nepochopitelné. Za co byl Milan vyloučen? Za to, že z frustrace, které rozumím, protože plynula z velmi přísně nařízené penalty, bouchnul do přilepené cedulky, která odletěla? Opravdu je to důvod k vyloučení? Milan nezničil žádné zařízení. Jen naštvaně bouchnul do cedule, které byla na lavičce přilepená. A ta odletěla," uvedl Brabec.

"Já viděl na hřišti řadu tvrdých zákroků, v nichž šlo o zdraví. Obešly se bez karty. Viděl jsem hráče, jak zblízka vztekle řve na rozhodčího, bez karty. A pak dostane Milan Baroš červenou za to, že na lavičce naštvaně bouchne do cedule? Ten zápas mohl být možná jakýmsi vyvrcholením jeho kariéry. Na lavičce to prožíval, emoce jsou přece úplně přirozené. Zvláště v takovém utkání," upozornil Brabec.

Že rozhodčí Baník poškodili, podle něj cítí i více lidí z ostravského vedení. "Nejedná se jen o můj názor. Diskutoval jsem ho s řadou lidí. I s panem Bělákem, ředitelem Baníku, a taky s Markem Jankulovským, sportovním ředitelem. Ten poznal poměry ve špičkovém světovém fotbale a z toho, co se děje u nás, je velmi nepříjemně překvapený, když to řeknu opravdu mírně," řekl Brabec.

"Výsledek platí, ten už se nezmění. A já ani nechci, aby to vyznělo, že zpochybňuji sílu Slavie, která byla ve finále silnější. Byť penalta byla velmi velmi sporná. Ale vyloučení Milana Baroše pro mě bylo ze strany rozhodčích nepochopitelnou věcí," dodal Brabec.

Zároveň odsoudil napadení asistenta videorozhodčího Petra Antoníčka po zápase ostravskými fanoušky. "To se samozřejmě v žádném případě stát nemělo. Mám jen zprostředkované informace, nevím, jak se celá věc seběhla, ale jakoukoliv formu násilí musím jednoznačně odmítnout. Je to něco absolutně nepřípustného. Je to věc odsouzeníhodná a velmi silně se mě dotýká, že se něco takového stalo," řekl Brabec.

