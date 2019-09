Sivok je po trestu zpátky a pomohl Dynamu gólem: Byl jsem poslušný | iSport.cz

Ceníte si ho? Za český tým jste se naposledy trefil na jaře 2008.

„Pravda, to jsem hrál ještě ve Spartě. Měl jsem to dát hlavou, ale už jsem viděl, že se tam nedostanu. Takže jsem si odcouval, počkal na odskok míče a trefil to levačkou. Byl to takový gól ze zkušenosti. Jestli za něj budu něco platit do týmové kasy? Asi ne, já už všechno zaplatil. Ale pokud si kluci o něco řeknou, nebudu s tím mít problém.“ (usmívá se)

Jak jste pohárovou bitvu prožíval?

„Tady v těch zápasech nemáte co získat, můžete jen ztratit, takže tohle vítězství je moc důležité. Sám jste viděl, v jakém stavu bylo hřiště. Prý tu měli snad nějakou plíseň… Tak špatné jsem to nečekal. A bylo pro nás lepší, že Frýďas (trenér Martin Frýdek starší) chce s Vltavínem taky hrát fotbal, takže jsme se jen nebouchali.“

Nečekal jste, že rozhodnete dřív? Ještě půl hodiny před koncem jste vedli jen o jeden gól a outsider nepříjemně kousal.

„Jasně, měli jsme rozhodnout dřív. Měli jsme pět šest dalších šancí. Sám jsem se někdy kolem sedmdesáté minuty trochu trápil a paradoxně jsem se cítil hůř než v prvním zápase v Ostravě. Tyhle zápasy moc nemusím: nemají atmosféru, musíte vyhrát a snáz uděláte chybu. Původně jsem to měl naplánované tak, že si zahraju o víkendu ligu s Plzní a Vltavín vynechám, ale kvůli trestu jsem to musel otočit.“

Dával jste si v zápase větší pozor na to, co říkáte rozhodčímu? V Ostravě jste dostal dvě žluté karty právě za řeči.

„Spíš jsem si z toho dělal srandu. Jsem přece kapitán, tak musím něco říct. Dneska to rozhodčí zvládl v pohodě a i já byl poslušný. V Ostravě jsem byl z mého pohledu taky v klidu, žádné excesy. Ale tohle se už vysvětlilo.“

Může vás postup v poháru nakopnout směrem k lize? Dvakrát za sebou jste prohráli a klesli na předposlední místo.

„Pro nás je v lize každý soupeř těžký a někdy platíme nováčkovskou daň. Ale trenéři s námi tvrdě pracují a teď se to trochu dává do kupy. Doufám, že nějaké body do zimy uhrajeme a na jaře třeba budeme ještě lepší.“