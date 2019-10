Slavia řešila pohárový konec hned ve vlaku: My si šli zahrát, oni vyhrát | iSport.cz

Baník postoupil do čtvrtfinále MOL Cupu • ČTK

Tahle soutěž byla v poslední době její. Slavia od příchodu trenérského týmu Jindřicha Trpišovského neprohrála v MOL Cupu jediný zápas, úspěšně jich zvládla devět v řadě. A proto dvakrát za sebou získala trofej. Až včera v Ostravě se jízda zasekla. „Když to trochu zjednoduším, my jsme si šli zahrát a Baník vyhrát. Podle toho to taky dopadlo,“ uznal kriticky asistent kouče Pražanů Jaroslav Köstl. Ligový lídr padl 0:2 v prodloužení a je ze hry o obhajobu.