Plzeň - Mladá Boleslav: Mazuch je zdravý! Skvělé, že jsem to zvládl | iSport.cz

Po více než roce jste odehrál celé soutěžní utkání? Jaké to bylo?

„Je to skvělé. Byť jsem něco odehrál v přípravě, tak tohle bylo zcela jiné. Osobně jsem moc rád, že jsem vydržel celých devadesát minut. Až tedy na výsledek, který je pro nás krutý.“

Jak jste se cítil na hřišti?

„Upřímně jsem to čekal horší. Zejména po fyzické stránce. Naštěstí jsme hráli víc z bloku než obvykle, kdy víc presujeme. V Plzni jsme se jen posouvali, proto to pro mě bylo jednodušší. Od osmdesáté minuty se přesto únava kumulovala a cítil jsem, že mi docházejí síly. Naštěstí jsem to dohrál, na konci jsme i zdramatizovali.“

Mladé Boleslavi se start do jara hrubě nepovedl. Vnímáte aktuální těžkosti?

„Osobně jsem tady spokojený. Bydlím v Praze, na trénink to mám čtyřicet minut. Samozřejmě ale důležité jsou výsledky a pohoda v týmu. V zimě nějací hráči odešli, teď nám bude trošku déle trvat, než se sehrajeme. Jaro nevychází optimálně, přesto jsem pozitivní. Když navážeme na prvních třicet minut, kdy Plzeň neměla žádnou šanci, případně na druhý poločas, tak půjdeme zase nahoru. A hra bude vypadat, jako na podzim.“

V čem vás Viktoria nejvíce předčila?

„Bylo to hlavně o její kvalitě. Šlo vidět, že všechno řeší fotbalově, věří si na míči, do jara vstoupili výborně, mají devět bodů ze tří zápasů. Oproti naší bilanci je to velký rozdíl. Fotbal je jen o hlavě. Jakmile máte sebevědomí, míče se k vám odrážejí, všechno trefíte. Plzeň nám dala tři góly z okolí šestnáctky, byly tam i nějaké teče. My se naopak nadřeme na každou šanci. Je to jenom o dobrém výsledku. Stačí udělat tři body a zase pojedeme.“