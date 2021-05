Sparťané pod palbou: Bez náboje a ten konec... Kecat a smát se? V derby NE!

Znovu cítili naději, šanci na to, jak konečně porazit Slavii, která vládne Praze v souboji „S“ už pět let. Příležitosti měli, ale v gól je neproměnili, a tak sparťané ani na čtrnáctý pokus nedokázali svého rivala porazit. Ten naopak v semifinále MOL Cupu prokázal, že je v maximální pohodě a ladně dokráčel k výhře 3:0.

To sparťanští příznivci nesou těžce. Byť hrstka z přítomných na stadionu svému týmu zatleskala, jiní ho počastovali pískotem a pořádnou kritikou.

A tou nešetřil ve studiu České televize ani bývalý hráč Sparty Václav Němeček. „Bohužel tohle derby pro mě nic nového neukázalo. Probíhalo to tak, jak asi všichni předpokládali. Sparta neukázala charakter, aby se pokusila Slavii trochu zbrzdit. Měla by mít na víc, asi ale nemá,“ konstatoval majitel pěti mistrovských titulů právě se Spartou.

Spolu s ním byl hostem ČT sport také bývalý útočník Slavie Pavel Kuka, s kterým se shodli, že středeční derby, jako by snad ani nebylo derby. „Připadalo nám to, jako když se hraje přátelák. Nemělo to náboj derby. I když se mi nedaří, musím ukázat ze sebe něco navíc, což tam nikdo neukázal,“ dál pokračoval Němeček v kritice výkonu Sparty.

Mnohým sparťanským příznivcům se kromě prohry nezamlouval ani způsob chování některých jejích hráčů po utkání. Ať už šlo o debatu Lukáše Juliše, který zřejmě přišel probrat své zákroky na Nicolae Stancia, u lavičky Slavie, kdy se trenér červenobílých Jindřich Trpišovský smál od ucha k uchu, ať už to bylo kvůli čemukoliv.

Tak ale i třeba dlouhý dialog Michala Trávníka s Tomášem Holešem. Jako by snad v tu chvíli veškerá rivalita opadla. Přitom by čekali sebereflexi, pokání, smutek, ale i naštvání a zlobu. To jsou emoce, které k derby neodmyslitelně patří.

„Trenér Rada by ho zapálil, vidět to. Uznat a respektovat, podat ruku a jít. Kecat a „smát se“ můžeš u šaten na chodbě. Někdo na to kouká jako na hodnoty a chce udělat senzaci, nevybereš si, ale mělo by to mít od hráčů nějakou kulturu. Pořád jsi tam za klub, fanoušky, trenéra, realizák atd.,“ zareagoval na Twitteru kapitán sparťanského béčka Lukáš Vácha komentářem pod příspěvek tiskového mluvčího Jablonce Martina Bergmana, který se Trávníka zastal.

„Když se pískne konec zápasu a někdo z hráčů hned zmizí v kabině, tak je z toho ‚skandál‘. Když hráči v duchu pravidel fotbalu podají ruku soupeři, rozhodčím a prohodí pár slov třeba s bývalým spoluhráčem, je to taky špatně. Po zápase už stejně nic nezměníš…,“ napsal.

Sparta - Slavia: Podívejte se na Váchovu potyčku s Pitákem z dubna 2015

Důvod kritického pohledu sparťanské veřejnosti je jasný: „sešívaní“ výhrou 3:0 zopakovali totožný výsledek, jakým Letnou vyplenili i na podzim v lize. Navíc šlo už o čtvrté derby v pořadí, kdy neinkasovali. A dokonce vytvořili šňůrou 14 soutěžních duelů rekordní sérii v počtu zápasů bez porážky v pražském derby, překonali tak dosavadní rekord letenského soupeře z let 1993 až 1999.

„To se těžko vstřebává, nekouká se na to dobře. Nejvíc mě ale mrzí to, že tam nevidím chuť. Možná ji mají, ale já ji nevidím, na hřišti ji ti hráči neukážou. Aby Slavii porazili, dorazili souboj, aby jim to znepříjemnili. Když to řeknu špatně, aby to toho protihráče aspoň trochu bolelo, samozřejmě tím ale nikoho nenabádám, aby chtěl soupeře zranit. Ale ne aby si Slavia přijela na Letnou, dala tři góly a v pohodě si vyklusala a jela zpátky do Edenu,“ uvedl Němeček.