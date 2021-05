Plzeň je nečitelná, před finále se vše maže, varuje slávistický asistent Köstl

Zůstávají v pozoru. Že prožívá Plzeň těžké období? S tím na Slavii před finále MOL Cupu nechoďte. „Tím, že je to finále a hraje se na jedno utkání, tak se vše předtím maže. Je to kdo s koho,“ varoval na tiskové konferenci asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl. Do Edenu chce přinést další trofej.

Jste ideálně nachystaní?

„Napětí stoupá, protože přichází utkání o trofej. A my máme v sezoně nějaké cíle, jedním z nich je vítězství v MOL Cupu. Těšíme se. Hrajeme venku a v posledních dvou zápasech jsme nevypadali úplně optimálně. Víme, že nás nečeká nic jednoduchého proti nabuzenému a namotivovanému soupeři, pro kterého je to stejně jako pro nás zápas roku. Uděláme vše proto, abychom přivezli trofej do Edenu.“

Co od zápasu očekáváte?

„Je to na jeden zápas, už tím je to ošemetné pro všechny. Plzeň bude mít obrovskou výhodu domácího prostředí. V Plzni se hrozně těžko hraje každému soupeři. První dva zápasy pod trenérem Bílkem hráli venku, nezvládli je, ale doma to určitě bude úplně jiný tým. Jejich sílu samozřejmě respektujeme a budeme se snažit na zápas co nejlépe připravit.“

Jak vnímáte současnou Plzeň, která si prochází těžkým obdobím?

„Jako nečitelnou. Pod trenérem Bílkem odehrála dvě utkání se dvěma různými rozestaveními, takže sami jsme v očekávání, s jakým rozestavením a způsobem hry půjdou do zápasu. Tím, že je to finále a hraje se na jedno utkání, tak se vše předtím maže. Je to kdo s koho. Jestli je to pro nás výhoda, nebo nevýhoda, tak nemůžeme uvažovat.“

V jakém zdravotním stavu je mužstvo?

„Kromě dlouhodobě zraněných Lukáše Provoda a Davida Hovorky jsme relativně ve slušném stavu. Lukáš Masopust ještě netrénoval, budeme zkoušet na tréninku, jaké bude jeho zapojení. Takže uvidíme, jestli bude schopný nastoupit do zápasu.“

Bylo těžké udržet tým po zisku titulu a výhře v semifinále na Spartě v napětí?

„Strašně nám pomohlo finále, které nás čeká. Díky tomu hrála s Karvinou plná sestava, protože všichni chtěli být rozehraní. Motivace směřovala právě k finále.“

Ondřej Kúdela bojuje na právnickém poli o to, aby mohl hrát na mistrovství Evropy, v posledním utkání proti Karviné odpočíval. Bude připraven?

Ondra je zdravý, což je jediná informace, která je pro nás v tuhle chvíli relevantní. Počítáme s ním. Nic jiného než finále MOL Cupu nás nezajímá.“